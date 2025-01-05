Лілія Ребрик замилувала рідкісним фото з батьками

Так, Лілія навідалася разом з чоловіком та донечками Поліною й Аделіною до своїх батьків, які мешкають у Чернівцях.

У соцмережах знаменитість поділилася сімейною світлиною, на якій вся родина позує на тлі новорічної ялинки.

"Зустрілися", - лаконічно підписала кадр телеведуча.

Лілія Ребрик з родиною (скріншот)

Лілія зібрала майже всю свою родину разом. Утім, у теплому родинному колі бракувало старшої доньки акторки, Діани, яка наразі насолоджується канікулами в зимовому таборі.

Також не змогла приєднатися молодша сестра Ребрик, Юліана, яка мешкає за кордоном.

"Діана в таборі, але нам тебе не вистачає. Юліано, тебе теж!", - багатодітна матуся.

Скріншот

Нагадаємо, Ребрик заміжня за українським хореографом Андрієм Диким. Вони познайомилися під час шоу "Танці з зірками" на телеканалі СТБ 2011 року. Того ж року пара оформила шлюб. Подружжя виховує трьох дітей.