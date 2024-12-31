ua en ru
Вт, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки

Вторник 31 декабря 2024 14:30
UA EN RU
Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с фанами кадрами с чувственной фотосессии с любимым возле новогодней елки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных Лилией фото она позирует вместе со своим мужем, хореографом Андреем Диким.

Пара нежно обнималась, демонстрируя свои искренние чувства. Ребрик надела элегантное кожаное платье перламутрового оттенка.

Ее образ удачно дополнили сдержанные украшения, легкий макияж и естественно распущенные волосы.

Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки

Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая отметила, что в этом году мать драконов успешно выполнила свою миссию и теперь настраивается на роль змеи.

Стоит напомнить, что 2024-й был годом Зеленого Деревянного Дракона, а следующий, 2025-й, станет годом Зеленой Деревянной Змеи.

"Ну что, мать драконов хорошо справилась в этом году со своей ролью. И уже присматривается к образу змеи. Все хорошее за 2024 оставлю в сердце, все плохое - в памяти, все светлое - понесу дальше", - написала актриса и предложила фолловерам поделиться своими мечтами под заметкой.

Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елкиЛилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки

Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки

Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки

Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакция юзеров

Судя по комментариям, в этом году у украинцев мечта одна на всех - победа и счастливая жизнь в Украине.

  • Мрію про перемогу і повернутися додому
  • Мрію, щоб всі сини і доньки ( і мій син) повернулись додому живими і неушкодженими
  • Міцного здоров'я нам всім та здійснення мрій!
  • Мрію з Вами познайомитися особисто в 2025 році
  • Миру

К слову, ранее Лилия Ребрик трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы.

Также она очаровала видео с 9-месячной дочкой в стильном леопардовом образе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия Ребрик Новый год Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях