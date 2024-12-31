Лилия Ребрик в кожаном платье устроила чувственную фотосессию с мужем возле елки

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с фанами кадрами с чувственной фотосессии с любимым возле новогодней елки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных Лилией фото она позирует вместе со своим мужем, хореографом Андреем Диким.

Пара нежно обнималась, демонстрируя свои искренние чувства. Ребрик надела элегантное кожаное платье перламутрового оттенка.

Ее образ удачно дополнили сдержанные украшения, легкий макияж и естественно распущенные волосы.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая отметила, что в этом году мать драконов успешно выполнила свою миссию и теперь настраивается на роль змеи.

Стоит напомнить, что 2024-й был годом Зеленого Деревянного Дракона, а следующий, 2025-й, станет годом Зеленой Деревянной Змеи.

"Ну что, мать драконов хорошо справилась в этом году со своей ролью. И уже присматривается к образу змеи. Все хорошее за 2024 оставлю в сердце, все плохое - в памяти, все светлое - понесу дальше", - написала актриса и предложила фолловерам поделиться своими мечтами под заметкой.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакция юзеров

Судя по комментариям, в этом году у украинцев мечта одна на всех - победа и счастливая жизнь в Украине.