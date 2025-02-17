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Лилия Подкопаева раскрыла, куда поступила ее 18-летняя дочь

Понедельник 17 февраля 2025 12:15
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Лилия Подкопаева раскрыла, куда поступила ее 18-летняя дочь Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева рассекретила, в каком вузе будет учиться ее 18-летняя дочь Каролина.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram гимнастки.

Так, знаменитость поделилась публикацией из аккаунта школы, которую закончила ее дочь. Там поздравляют выпускников с поступлением и информируют о местах их дальнейшего обучения.

Каролина выбрала для себя Государственный университет Джорджии, где будет изучать маркетинг.

"Я так невероятно горжусь тобой", - написала Лилия.Лилия Подкопаева раскрыла, куда поступила ее 18-летняя дочьКуда поступила дочь Подкопаевой (скриншот)

Что известно о личной жизни Лилии Подкопаевой

В 2018 году спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Игорем Дубинским, который более 25 лет живет в Атланте.

Звезда в то время держала личную жизнь в тайне, поэтому не сразу поделилась подробностями их отношений. В браке с Игорем у пары родилась дочь по имени Эвелина.

Кроме того, Подкопаева имеет детей от предыдущего брака. Она воспитывает сына Вадима, которого усыновила вместе с Тимофеем Нагорным, а также дочь Каролину.Лилия Подкопаева раскрыла, куда поступила ее 18-летняя дочьЛилия Подкопаева с детьми и мужем (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

18-летний Вадим в прошлом году поступил в Технологический институт Джорджии, США. Однако неизвестно, на какой специальности он учится.

Лилия Подкопаева раскрыла, куда поступила ее 18-летняя дочьЛилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

К слову, ранее Лилия Подкопаева показала своего мужа на редких кадрах.

Также Маша Ефросинина показала 21-летнюю дочь, которая запрещает "постить" ее фото.

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