Лилия Подкопаева показала своего мужа на редких кадрах: "Была уверена, что любовь живет три года"

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая уже длительное время живет в США, но часто бывает в Украине и поддерживает ее во время полномасштабного вторжения РФ, трогательно обратилась к своему супругу и показала совместные фото и видео.

"Представь себе: нужно было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя. И не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая", - отметила она в подписи к публикации.

Судя по всему, пара празднует очередную годовщину отношений и в связи с этим Подкопаева посвятила эти строки любимому.

"Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время и почему мы не встретились раньше. И знаешь, что? У меня нет ответа! Но, честно говоря, у меня такой же вопрос ко вселенной", - отметила она.

"Я была уверена, что любовь, как в книгах, живет максимум три года. А тут - о чудо! - мы с тобой установили новый рекорд! Боюсь даже вообразить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно!" - подытожила олимпийская чемпионка.

В ролике она собрала фото и видео, где они вместе с любимым отдыхают и весело проводят время. Пара выглядит очень гармонично и просто светится от счастья.

Как отреагировали в сети

Фолловеры известной спортсменки тут же принялись комментировать видео, отметив, что все в этой жизни случается именно тогда, когда должно:

"Какая красивая подборка фото, это просто удовольствие для глаз. Желаю, чтобы каждый ваш год был полон радости, любви и позитива. Вы этого заслуживаете. Радуюсь, Лилия, за вас"

"Какие вы красивые. Любви и счастья вам"

"Так радуюсь за вас! Наконец-то счастье. Пусть оно будет бесконечным, как океан"

"Очень красивая пара"

"Какое красивое видео! Я несколько раз посмотрела. Живите долго и счастливо вместе! Пусть у вас всегда все будет, как на этом видео"

"Какая вы красивая пара! Любви вам и пусть этот огонек в глазах никогда не пропадет!"

"Все произошло в правильное время, наслаждайтесь друг другом"

"Вы выглядите так, словно вышли из страниц романа. Вы излучаете любовь"

"Пусть ваша любовь только увеличивается".



Лилия Подкопаева с супругом и детьми (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Напомним, Подкопаева была 7 лет в отношениях с бизнесменом Тимофеем Нагорным, из них 5 лет - в браке.

Как известно, у известной спорсменки был сложный путь к материнству. В 2004 году у нее украли машину, а ее сильно избили. После чего гимнастка пережила несколько операций, и врачи говорили, что, скорее всего, она не сможет иметь детей.

В 2006 году она с супругом усыновила мальчика Вадима, а затем узнала, что беременна. 10 ноября 2006 года у нее родилась дочь Каролина, которую она назвала в честь своей близкой подруги Ани Лорак.

После развода с Нагорным у спортсменки были и другие отношения.

Вторым супругом олимпийской чемпионки стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым она познакомилась в США. А в 2019 года она огорошила новостью, что снова беременна. На тот момент Лилии Подкопаевой был 41 год.



Лилия Подкопаева с мужем (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)