Врач назвала 4 простых способа, которые помогут избежать диабета

Диабет влияет на все органы и системы организма и опасен своим осложнением - поражает нервную систему, сердце, возрастает риск инфарктов и инсультов. Чтобы минимизировать это, необходимо соблюдать лечение и проходить регулярные обследования.
Об этом сообщила эндокринолог Олеся Пидмурняк в Instagram.
Врач говорит, чтобы избежать осложнения диабета, следует следовать следующим советам:
Врач говорит, что высокое артериальное давление затрудняет функционирование всего организма - вред испытывают сосуды, сердце, почки и глаза.
Один из самых действенных и доступных способов снизить давление - нормализовать массу тела и научиться удерживать ее.
Благодаря регулярной физической нагрузке можно предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний. Также обеспечивается рациональное использование организмом глюкозы для превращения ее в энергию.
К тому же занятия спортом помогут избавиться от лишнего веса, укрепить тело, а благодаря укреплению мышечной ткани - повлиять на инсулинорезистентность и улучшить обмен веществ.
Эндокринолог говорит, что люди с диабетом обладают чувствительными или ослабленными высокими сахарами сосудами. Курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и это может привести к инфаркту, инсульту или преждевременной смерти.
Кроме того, нарушение зрения и нечувствительность конечностей - это результат осложненного кровообращения и несоблюдения органами и тканями питательных веществ.
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