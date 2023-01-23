Ранние признаки диабета 2 типа, которые чаще всего игнорируют

Диабет 2 типа – коварная болезнь, которую важно вовремя распознать, чтобы контролировать свое состояние и предотвратить осложнения. Но есть ранние признаки, которые отмечаются во время физикальной диагностики, и должны насторожить врача и пациента.

Об этом рассказали врачи на сайте Diabetes .

Вес

Предрасположенность к диабету 2-го типа часто связана именно с избыточной массой тела. Так что при наличии лишних килограммов следует внимательно следить за уровнем сахара в крови. Известно, что 8 из 10 пациентов с сахарным диабетом 2 типа имеют лишний вес.

Однако возможен и противоположный вариант – вес резко уменьшается. Это обусловлено тем, что из-за недостатка инсулина или когда инсулин не выполняет свою функцию, организм не получает глюкозу из крови и для получения энергии сжигает жир и мышцы. Это приводит к похудению без видимых причин.

Кожа

Фурункулы, полипы и грибковые поражения кожи – характерные проявления сахарного диабета.

Так, не подлежит сомнению наличие связи между склонностью к диабету и акрохордонами или фиброэпителиальными полипами. Они смотрятся как вырастrи нормальной кожи на узкой ножке. Чаще возникают на веках, шее, под мышками и в паху.

А вот дерматологическое заболевание черный акантоз (темные, бархатные пятна в складках кожи на задней части шеи, в подмышечных впадинах, в локтевых складках, на руках, на коленях или в паху), присутствует у 74% взрослых пациентов с ожирением. Это может указывать на наличие гиперинсулинемии и является прогностическим признаком развития диабета 2-го типа.

Слишком яркий румянец тоже должен насторожить врача. Ведь обманчиво "цветущий" вид может свидетельствовать о наличии диабетического рубеоза, присущего людям с сахарным диабетом – покраснение кожи в области лба, скул и подбородка из-за расширения капилляров.

У пациентов с недиагностированным или плохо контролируемым диабетом 2-го типа может появиться эруптивная ксантома. Сыпь проявляется на ягодицах, локтях и коленях в виде желтых папул с наполнением.

Желтая окраска ладоней и стоп часто обусловлена нарушением обмена витамина А, что является признаком диабета. Сама по себе такая окраска не считается симптомом, поскольку среди прочего к проступанию желтого пигмента приводит, в частности, повышенное потребление богатых каротином (витамином А) фруктов и овощей. Однако подозрение на диабет, возникающее при проверке цвета кожи, часто подтверждается обычными лабораторными исследованиями.

Тревожный звоночек: наличие признаков обезвоживания, таких как дряблая кожа, сухость во рту или впалые глазные яблоки.

Глаза

Выявление расширения венул сетчатки, развитие в ней микроаневризм и кровоизлияний должно натолкнуть врача на подозрение.

Указанные симптомы могут являться признаками диабетической ретинопатии, что приводит к потере зрения. Диабетическая ретинопатия диагностируется у 40-45% больных сахарным диабетом.

Ротовая полость

При осмотре полости рта у человека с сахарным диабетом часто можно обнаружить покраснения, гнойники и язвы, вызываемые гингивитом, кариесом, стоматитом или пародонтозом.

Указанные болезни развиваются из-за сухости во рту и изменений в составе слюны.

Сухая, истонченная слизистая алого цвета может быть признаком такого грибкового заболевания полости рта как кандидоз.

Декомпенсированная форма сахарного диабета (характеризуется тяжелым течением, несмотря на лечение) сопровождается образованием язв. Они возникают из-за травмирования зубным камнем или острыми краями зубов и плохо заживают.

Ноги

Важным пунктом обнаружения диабета является осмотр ног на наличие проблем, включая натоптыши, мозоли, волдыри, порезы и трещины. При диабете даже небольшая рана может стать причиной развития язвы или гангрены.

Повышенный уровень сахара в крови приводит к поражению нервных окончаний. Пациенты могут не замечать этих повреждений, поскольку поражение нервных окончаний приводит к нарушению болевой чувствительности (диабетической невропатии).

Состояние незамеченной вовремя раны может ухудшиться из-за попадания бактерий, а заживление при диабете проходит медленно – заболевание влияет на кровообращение.

Пальпация желез

Ранний симптом сахарного диабета – увеличение околоушных желез. Пальпация позволяет установить диагноз воворемя.

Собственно, как и пальпация щитовидной железы, проблемы частой у людей с диабетом, поскольку гормоны щитовидной железы непосредственно контролируют секрецию инсулина.

Прощупыванием шеи опытный эндокринолог может определить величину щитовидной железы, ее форму, наличие узлов, подвижность и болезненность.

Что такое физиальная диагностика

Под этим понятием понимают комплекс диагностических мер, осуществляемых врачом с помощью органов чувств.

Результаты физического осмотра, скорее всего, не покажут сахарный диабет, если заболевание находится на ранних стадиях. Однако они могут насторожить врача и побудить направить пациента на дальнейшее обследование.