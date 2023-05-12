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Названо 5 продуктов питания, которые снижают уровень сахара в крови

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Пятница 12 мая 2023 20:48
Названо 5 продуктов питания, которые снижают уровень сахара в крови Какие продукты помогут избежать диабета (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для людей с диабетом важным жизненным фактором является контроль уровня сахара в крови. Некоторые продукты могут временно снизить уровень сахара в крови и улучшить самочувствие.

Об этом сообщила диетолог Наталья Тарапата в Instagram.

Фасоль

По словам специалиста, некоторые исследования подтвердили эффект снижения абсорбции глюкозы, похожий на эффект акарбозы (препарат, используемый в Европе при диабете).

Такой продукт способен содержать здоровый уровень глюкозы.

Уксус яблочный

Использовался народной медициной при диабете до появления лекарства. Диетолог говорит, что он способен к снижению глюкозы в крови, уровню инсулина и триглицеридов.

Также он способен повышать использование глюкозы клетками мышц и оптимизировать действие инсулина.

Куркума

Куркума снижает риск перехода преддиабета в диабет при регулярном употреблении в пищу.

Семена льна

Кроме других своих свойств, способно снижать глюкозу в крови и уровень гликации. Следует замочить их предварительно перед употреблением или перемолоть в кофемолке для оптимального усвоения.

Семена чиа

По словам эксперта, подтверждена способность семян чиа снижать уровни глюкозы в крови.

Раньше мы называли ранние признаки диабета 2 типа, которые чаще всего игнорируют.

Также мы писали, что частое употребление кофе влияет на риск развития диабета.

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