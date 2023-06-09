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Лікар назвала 4 простих способи, які допоможуть уникнути діабету

Як уникнути діабету (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Діабет впливає на всі органи й системи організму, і небезпечний своїм ускладненням - уражає нервову систему, серце, зростає ризик інфарктів та інсультів. Аби мінімізувати це, необхідно дотримуватись лікування та проходити регулярні обстеження.

Про це повідомила ендокринолог Олеся Підмурняк в Instagram.

Харчування

Лікар каже, щоб уникнути ускладнення діабету, варто дотримуватись таких порад:

  • контролювати кількість насичених жирів;
  • вживати достатню кількість цільнозернових, фруктів та овочів;
  • доповнювати раціон якісними протеїнами;
  • не пересолювати їжу, аби втримувати нормальний рівень артеріального тиску;
  • стежити за калорійністю та якістю раціону.

Артеріальний тиск

Лікар каже, що високий артеріальний тиск ускладнює функціонування всього організму - шкоди зазнають судини, серце, нирки та очі.

Один з найдієвіших та доступних способів знизити тиск - нормалізувати масу тіла та навчитись утримувати її.

Фізична активність

Завдяки регулярному фізичному навантаженню можна запобігти появі серцево-судинних захворювань. Також забезпечується раціональне використання організмом глюкози для перетворення її на енергію.

До того ж заняття спортом допоможуть позбутися зайвої ваги, зміцнити тіло, а завдяки зміцненню м'язової тканини - повпливати на інсулінорезистентність і покращити обмін речовин.

Куріння

Ендокринолог каже, що люди з діабетом мають чутливі або ослаблені високими цукрами судини. Куріння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і це може призвести до інфаркту, інсульту або передчасної смерті.

Окрім того, порушення зору та нечутливість кінцівок - це результат ускладнено кровообігу та недотримання органами й тканинами поживних речовин.

Раніше ми називали 5 продуктів, які знижують рівень цукру в крові.

Також ми писали про ранні ознаки діабету 2 типу, які найчастіше ігнорують.

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