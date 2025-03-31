Лидер группы "Хейтспич" присоединился к ВСУ: что известно

Лидер украинской панк-группы "Хейтспич", вокалист Дмитрий Однороженко, присоединился в ряды ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыкантов.
Дмитрий опубликовал фото в форме и отметил, что теперь редко будет на связи и не знает, когда вернется.
"Друзья, уехал на каникулы, когда вернусь - не знаю, редко буду на связи... По возможности обещаю делает музычку и не только. В этом году у нас должны выйти очень интересные вещи, со мной или без - это уже не так важно", - написал исполнитель.
Во избежание спекуляций, музыкант подчеркнул, что принял это решение самостоятельно, поскольку наконец-то появилась возможность делать то, что считал нужным.
"Чтобы вы тут не разводили лишнего пизд*жа в комментариях - ушел сам, ушел именно сейчас, потому что наконец-то появилось место делать то, что хотел. Нет, не в медийку. Мог никуда не идти, играть в компьютер и делать музычку, там концертики, вот все. Но так мы с вами далеко не уедем", - сказал Однороженко.
Пользователи сети поддержали солиста "Хейтспич" и призвали его беречь себя.
Дмитрий Однороженко - украинский музыкант, основатель и вокалист рок-группы "Хейтспич". Коллектив получил известность благодаря своему мощному звучанию, сочетающему хардкор, металл и другие тяжелые музыкальные направления.
Их композиции отличаются энергичными гитарными партиями, выразительным вокалом и текстами, в которых поднимаются социальные, политические и личные темы.
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