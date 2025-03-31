"Коли вернусь - не знаю": вокаліст гурту "Хейтспіч" ошелешив серйозним рішенням

Лідер українського панк-гурту "Хейтспіч", вокаліст Дмитро Однороженко, приєднався до лав ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колективу.
Дмитро опублікував фото у формі й зазначив, що тепер рідко буде на зв’язку та не знає, коли повернеться.
"Друзі, поїхав на канікули, коли вернусь - не знаю, рідко буду на звʼязку… По можливості обіцяю робить музичку і не тільки. У цьому році в нас мають вийти дуже цікаві речі, зі мною чи без - це вже не так важливо”, - написав виконавець.
Щоб уникнути спекуляцій, музикант наголосив, що ухвалив це рішення самостійно, оскільки нарешті з’явилася можливість робити те, що вважав за потрібне.
"Щоб ви тут не розводили зайвого пізд*жа в коментарях - пішов сам, пішов саме зараз, бо нарешті зʼявилось місце робить те, що хотів. Ні, не в медійку. Міг нікуди не йти, грати в компʼютер і робить музичку, там концертікі, оце все. Але так ми з вами далеко не поїдем”, - сказав Однороженко.
Користувачі мережі підтримали соліста “Хейтспіч” й закликали його берегти себе.
Дмитро Однороженко - український музикант, засновник і вокаліст рок-гурту "Хейтспіч". Колектив здобув популярність завдяки своєму потужному звучанню, що поєднує хардкор, метал та інші важкі музичні напрями.
Їхні композиції вирізняються енергійними гітарними партіями, виразним вокалом і текстами, у яких порушуються соціальні, політичні та особисті теми.
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