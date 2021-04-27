Розмитнення євроблях: експерти пояснили процедуру сертифікації авто та як не переплатити

В Україні ухвалили нові законопроекти для розмитнення авто на європейській реєстрації за спрощеною процедурою, на що дається всього 180 днів з моменту набрання чинності закону. Експерти розповіли про процедуру сертифікації, зміну вартості та економію.

Про це 27 квітня йдеться в повідомленні організації "АвтоЄвроСила" в Facebook .

Також фахівці звернули увагу на випадки шахрайства, і дали поради, як не переплатити за розмитнення

Порядок сертифікації при розмитненні "євробляхи"

транспортний засіб має бути справним;

необхідно подати заяву з оригіналами таких документів: заява, паспорт 1,2 сторінки, прописка, ідентифікаційний код, договір купівлі-продажу, реєстраційний документ (техпаспорт);

оплатити вартість сертифікації.

Економія на сертифікації

Зазначається, що раніше, щоб розмитнити автомобіль, необхідно було отримати "сертифікаційну довідку" (ціна її близько 600-1000 гривень) перед подачею митної декларації. А вже після митного оформлення перед постановкою на облік в МРЕВ (сервісний центр) необхідно було зробити сертифікат відповідності, за який брали в середньому 3,5 тисячі гривень, але іноді й до 5 тисяч гривень.

Зараз є можливість робити сертифікат відповідності перед митним оформленням без "сертифікаційної довідки", і за найнижчими цінами за "сертифікат". Таким чином можна заощадити майже вдвічі.

"З метою отримати подвійну нагороду за "довідку" окремо, і "сертифікат" окремо деякі центри (лабораторії) говорять про неможливість зробити сертифікацію без митної декларації. Це не правда, звертайтеся до тих, хто робить відразу сертифікацію без митної декларації", - рекомендують експерти.

Відмови в сертифікації та шахраї

Зазначається, що є такі сертифікаційні центри (лабораторії), які знаходяться в процесі ліквідації, але поки видають сертифікати відповідності, дешевше за середні ціни. Однак з ними надалі ви не зможете пройти митне оформлення.

Через збільшення попиту з'явилися шахраї, які пропонують підроблені сертифікаційні документи. Аферисти пропонують забезпечити сертифікацію без фізичної присутності автомобіля - мовляв, не потрібно нікуди їхати, а сертифікат передадуть поштою. Однак з документами від таких зловмисників надалі неможливо пройти митне оформлення, та й у правоохоронних органів можуть виникнути до вас питання.

Відео: яка процедура сертифікації при розмитненні "євроблях"