Лейтенант ВСУ прокомментировал отдых мужа блогерши Пренткович на Мальдивах

В Центре противодействия дезинформации отреагировали на скандал с выездом за границу мужа блогерши Тани Пренткович, предпринимателя Андрея Гонковского.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова заместителя руководителя ЦПД Андрея Коваленко, которые опубликовали в их Telegram-канале .

Лейтенант ВСУ об отдыхе Гонковского на Мальдивах

Накануне в сети появились фото-доказательства того, что избранник известной инфлюенсерши, получив разрешение на пересечение границы Украины как волонтер, отдыхал на Мальдивах.

Андрей Гонковский (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Комментируя скандал, мужчина заявил, что оказался на острове благодаря своим "благотворительным делам".

Лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя ЦПД Андрей Коваленко отметил, что законность или незаконность выезда человека - это вопрос компетентных органов. И эта история имеет существенное негативное информационное влияние.

"Лидеры мнений, блогеры с большой аудиторией являются примером. И сейчас от них ожидается особая ответственность, а не отграничение от реальности. Не может существовать мир, в котором война где-то далеко, а мы живем собственной жизнью", - подчеркнул Коваленко.

Андрей Коваленко (фото: instagram.com/andrii___kovalenko)

Также он добавил, что "помощь армии и стране не может быть оправданием для чего-то своего".

"Чтобы выиграть войну, этой реальностью должны жить все, особенно популярные блогеры, которые должны быть примером для других. Война - это не только военные, но и все общество. Только так победим", - подытожил лейтенант ВСУ.

Что предшествовало скандалу

Недавно в различных социальных сетях распространилось фото, на котором видно, что Андрей Гонковский, муж Тани Пренткович, проводит время с ней на Мальдивах.

Одна из туристок зафиксировал моменты, как блогерша, ее дети и любимый наслаждаются временем в местном кафе на острове.

Многие люди возмутились такому поступку предпринимателя, учитывая, что ранее он ездил в Польшу как волонтер.

Сам Андрей подтвердил свое пребывание на отдыхе с семьей, объяснив, что благотворительное мероприятие, на котором он должен был быть ведущим, было перенесено на другую дату.

Таня Пренкович с семьей (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Поэтому он решил присоединиться к семье на Мальдивах.

Пренткович подчеркнула, что ее избранник законно пересек государственную границу, и она не понимает критики, поскольку он "ничего не украл, ведет честный бизнес и оказывает помощь".

После всплеска возмущения инфлюенсерша осознала ошибку относительно отдыха с мужем, называя его "импульсивным и необдуманным" решением.

Однако многие сомневаются в искренности слов блогерши, высмеивая ее объяснения и высказывая критику.