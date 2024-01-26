Адвокат рассказал, может ли ТЦК штрафовать военнообязанных и как избежать этого
В Украине идет мобилизация. Представители ТЦК часто выносят постановление о нарушении правил военного учета. Следует знать, как защитить себя в такой ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.
По словам эксперта, фактически ТЦК не имеет права выносить постановления о нарушении правил военного учета, если вы не обновляли свои данные в течение пяти лет.
Кроме этого, нарушение процедуры привлечения лица к ответственности является основанием для закрытия дела.
Пример ситуации
Адвокат говорит, что на его клиента 3 августа начальник ТЦК вынес постановление о нарушении правил военного учета.
А в нем отметил, что тот в течение пяти лет не сверял собственные персональные данные и в семидневный срок не сообщил об их изменении, чем нарушил требования закона "О государственном реестре призывников". А также и постановление Кабмина от 30.12.2022 года №1487, обязывающее выполнить данные требования.
Симутин указал, что грубо нарушена процедура рассмотрения дела, определенная КУоАП, а именно: дело рассматривалось без присутствия клиента, постановление не содержит данных о надлежащем и своевременном уведомлении о времени и месте рассмотрения дела, информация о вызове или уведомлении не подтверждается.
Главное, что указанное постановление действительно предусматривает ответственность, если вы не возобновляли учетные данные в течение 5 лет. Но мужчину привлекли к ответственности 3 августа 2023 года, то есть через восемь месяцев с даты принятия постановления.
Поэтому пятилетний срок для сверки персональных данных еще не истек.
"Вынести постановление по моему клиенту ТЦК мог только в далеком будущем - в 2029 году", - отметил эксперт.
Какая позиция суда
Суд согласился с доводами адвоката, что после 5 января 2023 (дата вступления в силу указанного постановления) истец не менял свои персональные данные, а именно место жительства.
Поэтому и соответствующего долга у него не возникало, а пятилетний срок для сверки персональных данных еще не истек.
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