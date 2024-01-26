Лейтенант ЗСУ прокоментував відпочинок чоловіка блогерки Пренткович на Мальдівах

У Центрі протидії дезінформації відреагували на скандал з виїздом за кордон чоловіка блогерки Тані Пренткович, підприємця Андрія Гонковського.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова заступника керівника ЦПД Андрія Коваленка, які опублікували в їхньому Telegram-каналі .

Лейтенант ЗСУ про відпочинок Гонковського на Мальдівах

Напередодні у мережі з’явилися фото-докази того, що обранець відомої інфлюенсерки, отримавши дозвіл на перетин кордону України як волонтер, відпочивав на Мальдівах.

Андрій Гонковський (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Коментуючи скандал, чоловік заявив, що опинився на острові завдяки своїм "благодійним справам".

Лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що законність чи незаконність виїзду людини - це питання компетентних органів. І ця історія має суттєвий негативний інформаційний вплив.

"Лідери думок, блогери з великою аудиторією є прикладом. І зараз від них очікується особлива відповідальність, а не відмежовування від реальності. Не може існувати світ, в якому війна десь далеко, а ми живемо власним життям", - наголосив Коваленко.

Андрій Коваленко (фото: instagram.com/andrii___kovalenko)

Також він додав, що "допомога армії та країні не може бути виправданням для чогось свого".

"Щоб виграти війну, цією реальністю мають жити всі, особливо популярні блогери, які повинні бути прикладом для інших. Війна - це не тільки військові, а й усе суспільство. Тільки так переможемо", - підсумував лейтенант ЗСУ.

Що передувало скандалу

Нещодавно в різних соціальних мережах поширилося фото, на якому видно, що Андрій Гонковський, чоловік Тані Пренткович, проводить час з нею на Мальдівах.

Одна з туристок зафіксував моменти, як блогерка, її діти та коханий насолоджуються часом у місцевому кафе на острові.

Багато людей обурилися такому вчинку підприємця, враховуючи, що раніше він їздив до Польщі як волонтер.

Сам Андрій підтвердив своє перебування на відпочинк з сім'єю, пояснивши, що благодійний захід, на якому він мав бути ведучим, було перенесено на іншу дату.

Таня Пренкович з родиною (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Тому він вирішив приєднатися до сім'ї на Мальдівах.

Пренткович наголосила, що її обранець законно перетнув державний кордон, і вона не розуміє критики, оскільки він "нічого не вкрав, веде чесний бізнес і надає допомогу".

Після сплеску обурення інфлюенсерка усвідомила помилку щодо відпочинку із чоловіком, називаючи його "імпульсивним і необдуманим" рішенням.

Однак багато хто сумнівається у щирості слів блогерки, висміюючи її пояснення та висловлюючи критику.