Закон про мову і експерименти "Укрзалізниці": на які зміни чекати цього літа

Що зміниться в Україні з 1 червня - ціни, вихідні і тарифи (колаж: РБК-Україна)

З початку літа на українців чекає ряд змін

З 1 червня 2019 року запрацює ряд нововведень, правил і обмежень, які змінять життя українців. Серед них нові авіарейси, вступ у дію "мовного закону", подорожчання закордонних паспортів та інші. Про це пише "Сегодня".

Нові будівельні норми

З 1 червня всіх забудовників зобов'яжуть обладнати громадські будівлі охоронною сигналізацією, відеоспостереженням, а також "рамками" на вході, а також сучасними надійними протипожежними системами. Також у подібних будівлях дозволять споруджувати підземні паркінги.

Зміни в банківській сфері

Вже з 3 червня українські банки зобов'яжуть ретельно перевіряти підприємців, які отримують готівку через касу, для того, щоб не допустити фіктивних фінансових операцій. Банки зможуть вимагати від одержувача відповідний пакет документів.

Заборона для вантажівок

Великоваговим автомобілям заборонено буде пересуватися по дорогах держпризначення вдень при температурі повітря понад +28 градусів. Це торкнеться всіх вантажівок, крім фур з тваринами, небезпечними вантажами, фур зі швидкопсувними продуктами та пожежної техніки.

Що зміниться в Україні з 1 червня - ціни, вихідні і тарифи (колаж: РБК-Україна)

Експеримент "Укрзалізниці"

З червня у всіх вагонах не буде килимових доріжок - якщо пасажири залишаться задоволені нововведенням, то підлога буде "голою" завжди. Також УЗ додасть 22 поїзди у напрямку до морських курортів.

Додаткові авіарейси

Тепер з Харкова можна буде дістатися до Одеси, Ріміні, Кутаїсі, Ларнаки (Кіпр) і Парижу, а з Києва до Санью (Китай).

Подорожчання закордонних паспортів та ID-карт

"Терміновий" документ тепер обійдеться в 1034 грн замість 810 грн, а звичайний подорожчає з 557 грн до 682 грн. Також дорожче обійдеться і оформлення ID-карти (з 279 до 345 грн), а "швидка" процедура буде коштувати 471 грн замість 368.

Нове свято і вихідні у червні

Кожну третю неділю червня українці святкуватимуть День батька. Також в червні будемо двічі відпочивати по три дні поспіль: на Трійцю, яка у цьому році припадає на 16 червня, та на День Конституції. Всього в червні буде 12 вихідних.

"Закон про мову"

З липня вступить в силу "закон про державну мову". Тепер українська стане головною мовою в країні, на якій буде проходити навчання і всі публічні заходи. Також українською будуть зобов'язані говорити всі без винятку чиновники.

Що зміниться в Україні з 1 червня - ціни, вихідні і тарифи (фото: РБК-Україна)

Перевірка місць реєстрації населення

Масова перевірка стартує в середині літа. Згідно з новим законом, всі українці старше 14 років зобов'язані подати заявку про реєстрацію. При цьому відповідні органи можуть ініціювати перевірку проживання там людини і розпитати сусідів. А за порушення загрожує штраф від 340 до 850 грн.

Розслідування нещасних випадків на роботі

Тепер розслідуванням нещасних випадків на роботі буде займатися спеціальна комісія.

Штрафи "єврономерам"

А 24 серпня набуде чинності так і не реалізований у травні закон про розмитнення авто на "єврономерах". Він передбачає штрафи до 170 тис. грн та конфіскацію таких автомобілів.

Нагадаємо, що минулого тижня в Єгипті без води і їжі застрягли 170 українців, які просять покарати туроператора.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" близько 200 людей застрягли на курорті в Шармь-ель-Шейху через скасування рейсів.