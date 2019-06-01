Ціни на газ для населення зросли з 1 червня

Фото: газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кожній області тарифи будуть відрізнятися

Ціни на газ для населення в Україні підвищилися з 1 червня 2019 року, для промислових споживачів - знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Асоціації газового ринку України і НАК "Нафтогаз України".

За даними Асоціації газового ринку України, у червні "Нафтогаз" буде відпускати газ для потреб населення за ціною 6 299 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ і транспортування і розподілу), що на 5,2% вище, ніж в травні. Кінцева ціна газу повинна становити 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Проте ціни будуть різними в кожній області.

При цьому "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості у червні на 7,6-7,9%. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 803 - 6 423 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Відзначимо також, що в липні "Нафтогаз" буде відпускати газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу). Згідно з рішенням Кабміну, ціна газу для населення залежить від ціни для промисловості в попередньому місяці.

Нагадаємо, "Нафтогаз" знизив ціни на газ травень для населення до 5 990 грн/тис. куб. м (без ПДВ і транспортування). При цьому кінцева вартість газу повинна становити 8 247 грн. за 1 тис. куб. м. Однак вона коливалася в залежності від області.