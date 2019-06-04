НКРЕКП може стримати зростання тарифів на електроенергію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Оприлюднено лист регулятора на адресу Кабміну

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) допускає можливість призупинення зростання тарифів для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений в ЗМІ лист регулятора на адресу Кабміну.

Зокрема, комісія запропонувала вдосконалити систему покладання спеціальних обовязків із забезпечення доступної ціни електричної енергіі для побутових споживачів у новому енергоринку, що може бути запущено 1 липня 2019 року. Зазначається, що це може забезпечити незмінність тарифів для побутових споживачів та стримання росту тарифів для промислових споживачів.

Регулятор вважає, що поточна модель ПСО може призвести до додаткового фінансового навантаження на ринок, тому її необхідно вдосконалити.

"НКРЕКП надає пропозиціі стосовно питання покладання на учасників ринку спеціальних обовязків, а саме: 1. продаж не менше 80% електроенергіі, виробленої АЕС, на електронних аукціонах за фіксованою ціною; 2. продаж не менше 50% електроенергіі, виробленої ГЕС, на електронних аукціонах по фіксованій ціні; 3. закупівля постачальниками універсальних послуг на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергіі; 4. закупівля операторами мереж (ОСП та ОСР) на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу/розподіл; 5. зобов'язати АЕС замовляти у ПУП та оплачувати послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів", - йдеться у листі.

Такий підхід може забезпечити стабільний обсяг електроенергії для потреб населення за доступними цінами, зазначає регулятор.

"Зазначене дозволить знизити додатковий прибуток АЕС та віповідно знизити навантаження на учасників ринку та cередньозважену ціну електричної енергії, застосувати однакові ціни на електронних аукціонах для всіх учасників ринку незалежно від цілей постачання, що унеможливлює потенційне зловживання на різниці в цінах, забезпечити отримувати АЕС та ГЕС прогнозований та стабільний грошовий потік. Також це забезпечить зменшення рівнів тарифів ОСП та ОСР, що, у свою чергу, зменшить обсяг PSO за рахунок різниці між ціною закупівлі електричної енергії та кінцевою ціною для населення", - йдеться у документі.

Джерело документу - obozrevatel.com

Після затверждення відповідної моделі регулятор зможе обрахувати цінові обмеження на різних сегментах ринку, що дозволить не допустити зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів після запровадження нового ринку електричної енергії.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу 5 червня прийме всі необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня. За словами Гройсмана, важливим є те, щоб при запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення. "Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо", - додав він.

Після засідання РНБО минулого тижня секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що незалежно від дати запровадження ринку електроенергії уряд може забезпечити стабільність тарифів.