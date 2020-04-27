Україну накриють потужні грози і прийдуть заморозки: нові карти погоди

Погода в Україні (фото facebook.com_MNS.GOV.UA)

Погода в Україні буде шаленою в деяких областях в кінці квітня і на початку травня

Погода в Україні найближчими днями покаже свій примхливий характер. В країну прийдуть заморозки, а за ними рекордне тепло з грозовими дощами. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Згідно з синоптиком Наталкою Діденко, найближчої ночі, 28 квітня, заморозки ймовірні на Півночі і північному сході України, на інших територіях в нічний час +2+8 за Цельсієм.

Вдень у вівторок очікується від +14 до +18 градусів, а на Заході +15+20 тепла. Вітер південно-західний від 5 до 12 метрів в секунду. Опади завтра малоймовірні.

У Києві 28 квітня +17+18 тепла, суттєві опади малоймовірні, вітер помірний.

"У середу в столиці вже вріже до +22 градусів, а завершиться квітень в Києві грозовим дощем", - резюмувала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру в картах погоди розповіли про синоптичну ситуацію з 28 квітня по 1 травня.

На карті 28 квітня синоптики підтверджують прогноз Наталки Діденко, але заморозки вони не прогнозують. А ось 29 квітня очікується істотне потепління - від +14 до +23 градусів - найтепліше буде на Заході, однак цей регіон накриють грозові дощі.

Прогноз погоди в Україні 28 і 29 квітня (скрін: meteo.gov.ua)

30 квітня істотне тепло прийде вже на територію всієї країни (+17+23 градуси), а ось грози накриють крім Заходу ще і Північ країни. Вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду.

У п'ятницю 1 травня небезпека грозових дощів на Півночі і Заході збережеться, при цьому в регіонах з опадами похолодає (+14+19), на інших територіях у перший день травня від +17 до +24 тепла.

Прогноз погоди в Україні 30 квітня та 1 травня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики дали несприятливий прогноз на погоду в травні в Україні.