Град, шквали і спека: синоптик налякав прогнозом на літо в Україні

Погода в Україні влітку (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні влітку 2020 покаже справжні "погодні гойдалки"

Погода в Україні влітку 2020 принесе дощі, шквали з градом і спеку. Народний синоптик Володимир Деркач дав невтішний прогноз на три літніх місяці. Детально по декадах червня, липня і серпня - в матеріалі Styler.

Синоптик каже, що найспекотнішим місяцем буде липень, у червні варто чекати різних стихій, а серпень буде посушливим, пишуть Факти.

Погода в Україні у червні

На початку літа буде комфортне тепло, говорить Деркач, в деякі дні навіть жарко. Але вже до середини першої декади підуть короткочасні дощі, похолодає. Друга декада місяця буде дощовою, температура знизиться. Можливі сильні опади зі шквалами і градом. У третій же декаді потеплішає, а дощі майже припиняться. До кінця місяця буде тепло, але спеки не буде.

Погода в Україні у липні

У першій декаді місяця прийде справжнє літнє тепло, деякі дні будуть дуже спекотними, практично без опадів. У другій декаді - тепло, але з невеликими опадами. Температура трохи знизиться в кінці десятиденки, а от у третій декаді тепло знову повернеться.

Погода в Україні у серпні

Перша десятиденка почнеться з помірного тепла з короткочасними дощами. А з середини першої декади почне рости тепло. Спекотно буде майже до кінця місяця, потім почне холоднішати ночами. У середині місяця ймовірні невеликі дощі, але в цілому серпень буде сухим.

Раніше ми писали, що в Україну прийде справжнє квітневе диво.