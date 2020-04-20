В Україні назріває екологічна катастрофа через брак води в річках і озерах

Дніпро (фото: РБК-Україна)

Україна може зіткнутися з нестачею води через те, що річки і озера швидко міліють

В Україні спостерігається стрімке висушування річок та озер. Українці є лідерами в усьому світі за споживанням води. У Держагентстві водних ресурсів України заявили, що в 2020 році вперше буде масове обмеження використання води.

Але це не пов'язано з подачею води. У Держагентстві зазначили, що такі обмеження пов'язані з певними обмежувальними заходами. Зараз запаси питної води знаходяться на звичайному рівні. Але недолік води відчують на собі аграрії. Про це повідомляється у сюжеті "Сьогодні".

"У кожного водокористувача є дозвіл на спеціальне використання. Там є ліміти забору води. Ми просто говоримо, що на такий період ваш ліміт зменшений. І ви, відповідно, маєте право забирати лише обмежену кількість води", - пояснив в. о. голови Держагентства водних ресурсів Михайло Хорев.

В Україні дуже швидко міліють ріки і озера (відео: YouTube)

Мова йде про зрошення полів, на яких де не вистачає вологи. В Україні також збільшується кількість регіонів, де без зрошення агробізнес вести неможливо. При цьому Херсонська область ризикує перетворитися на пустелю.

Тож тепер аграрії можуть не розраховувати на таку кількість води для поливу, як це було раніше. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко зменшується.

Крім того, рівень води в Дніпрі також залишає бажати кращого. Головна артерія країни дуже швидко висихає. Така ситуація відбувається і з іншими річками, включаючи Рось і Сулу. Там ситуація важка, оскільки восени не вистачило дощів, а взимку - снігу.

Проблеми проявляються також в областях, які раніше не були посушливими. У Волинській області катастрофічно висихають Шацькі озера. Крім того, різко міліє озеро Світязь.

Нагадаємо, що в Україні пожежа знищила ліса, звалища та кілька сіл.

Раніше повідомлялося про те, що глобальне потепління і зміна клімату може викликати в Україні серйозні проблеми з вирощуванням їжі. Експерти кажуть, що суха земля вже в цьому році значно вплине на вирощування сільгоспкультур.