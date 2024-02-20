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Блогерша Монро во время войны ходила в ТЦК и проходила ВВК: "сложно об этом говорить"

Вторник 20 февраля 2024 15:46
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Блогерша Монро во время войны ходила в ТЦК и проходила ВВК: "сложно об этом говорить" Монро (фото: instagram.com/monritta)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская травести-дива Монро рассказала, как ходила в ТЦК и проходила военно-врачебную комиссию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст "Ночі Дівочі".

Монро во время войны ходила в военкомат

По словам знаменитости, сейчас она получает высшее психологическое образование, поэтому ей нужно было обновить некоторые документы, в частности - военный билет.

Известно, что по паспорту Монро - мужчина, хотя фамилию сменила.

Блогерша Монро во время войны ходила в ТЦК и проходила ВВК: &quot;сложно об этом говорить&quot;

Монро (фото: instagram.com/monritta)

"Мне нужен был документ, потому что я поступила учиться. У меня был старый-старый документ, возможно, мне тогда было 16-17 лет. Возможно, и его было бы достаточно, но я решила закрыть этот вопрос", - рассказала блогерша.

Травести-дива говорит, что сходила в ТЦК и прошла военно-врачебную комиссию. Сейчас у нее есть отсрочка от армии.

"Я была в ТЦК. У меня есть документы, военный билет. Прошла ВЛК. Сама пришла (в ТЦК - прим. ред.). Направили на ВВК. Пришла в 9 утра ВЛК с анализами. Прошла ВВК одну, вторую. Мне сложно об этом говорить, но шла я как на расстрел", - поделилась звезда.

Монро также добавила, что боялась идти в ТЦК, ведь ожидала осуждения. Однако все было не так страшно, как она думала.

В результате ей помогали, поддерживали и даже фотографировались.

Ранее Анатолий Анатолич признался, пойдет ли воевать, если получит военный билет.

Также Злата Огневич попала в скандал с помощью военных.

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блогерка ТЦК Война в Украине
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