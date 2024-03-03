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Леся Нікітюк зізналася, хто її дратує в українському шоу-бізнесі: "просто неприємний чєловєчек"

Неділя 03 березня 2024 12:30
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Леся Нікітюк зізналася, хто її дратує в українському шоу-бізнесі: "просто неприємний чєловєчек" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Євген Фешак розповів про листування з ведучою Лесею Нікітюк, в якому вона попросила його не ставити її фото поруч зі знімком блогерки Монро.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на YouTube-канал радіо "Люкс ФМ".

Леся Нікітюк сказала, що її дратує Монро

Так, зі слів знаменитості, її "харить" травесті-діва.

"Ми вчора допізна переписувалися з Лесею. Я написав їй - харе ви...буватися, а то вона в костюмах в обліпончик фотки виставляє. Вона попросила, до речі, щоб ми її фотку разом із Монро не ставили, тому що Монро її харить, вона сказала", - зізнався Фешак.

Леся Нікітюк зізналася, хто її дратує в українському шоу-бізнесі: &quot;просто неприємний чєловєчек&quot;

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Співведучий Фешака припустив, що це через те, що зовнішність красунь порівнюють.

Леся Нікітюк зізналася, хто її дратує в українському шоу-бізнесі: &quot;просто неприємний чєловєчек&quot;

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ні, ну просто "неприємний чєловєчєк". Ну що зробити? Ось що зробити?", - відповів Євген.

Нещодавно ми розповідали, що Монро під час війни ходила в ТЦК і проходила ВЛК.

Також Ніколас Карма розсекретив вартість її луку.

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