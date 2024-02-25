Духи дороже одежды: Николас Карма рассекретил стоимость лука эпатажной Монро (видео)

Николас Карма – известный блоггер и артист, любящий спрашивать у звезд о стоимости их луков. У парня есть уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой звезды охотно делятся информацией.

О том, сколько стоит образ Монро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look Монро

Николас Карма часто встречает украинских звезд исключительно на улицах Львова, поскольку именно там блогер и живет. Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже раскручен, поэтому все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики просто улиц, даже без подготовки.

В этот раз в камеру Николаса попала одиозная Монро, которая уже когда-то менялась одеждой с Николасом в его рубрике, но на этот раз певица также радостно рассказала Николасу, сколько стоит ее лук.

Следует заметить, что для самой Монро эта встреча была очень неожиданной, ведь она всегда думала, что такие видео – постановление. Но оказалось, что Николас просто встретил блоггерку на улицах Львова и подкрался, чтобы узнать важную для себя информацию и поговорить с ней лично.

Итак, вещи Монро имеют следующую стоимость:

парфюм 4 тысячи 500 гривен

пальто серого цвета – стоит 4 тысячи 200 гривен

часы - стоят 4 тысячи гривен

штанишки от Adidas - стоит 1 тысяча 300 гривен

кроссовки от известного бренда Puma – 1 тысяча 600 гривен

сумка – стоит 180 долларов

Стиль Монро

Блоггерша любит яркие и причудливые образы, которые помогают обращать на себя внимание и претворять в жизнь свои творческие задумки. Поскольку Монро – это травести дева, то она в частности одевается в женственные луга.

Монро любит носить пальто, пиджаки, платья, брюки, яркие корпоративные наряды. Каждый образ зависит от повода и настроения.

Стиль Монро (фото: instagram.com/monritta)