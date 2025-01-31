66-летняя Шэрон Стоун в ярком платье с разрезом ошеломила стройной фигурой

66-летняя Шэрон Стоун не перестает удивлять свою аудиторию, демонстрируя, что элегантность и красота не зависят от возраста. Недавно актриса появилась на публике в роскошных ярких образах, которые подчеркнули ее стройную фигуру и уверенный стиль.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Знаменитая голливудская актриса посетила концерт Go Red for Women Red Dress Collection, который был организован Американской ассоциацией кардиологов.

В этот вечер многие звезды собрались вместе, чтобы привлечь внимание к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний.

Шэрон поделилась, что очень благодарна судьбе за то, что смогла пережить инсульт, который произошел с ней в 2001 году. Это заболевание заставило ее надолго уйти из актерской карьеры, чтобы сосредоточиться на восстановлении.

Для выхода на красную дорожку мероприятия Стоун выбрала впечатляющий красный брючный костюм с глубоким декольте, дополнив образ элегантным бриллиантовым колье и крупными серьгами-кольцами.

Шэрон Стоун (фото: Getty Images)

Ее роскошные светлые волосы были зачесаны назад.

На сцену актриса вышла в бордовом обтягивающем платье с большим разрезом.

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone, Getty Images)

Напомним, осенью 2001 года 43-летняя Шэрон перенесла тяжелый инсульт и кровоизлияние в мозг. Это заболевание повлияло на ее память и органы чувств. Она перестала видеть левым глазом и слышать левым ухом, не могла читать, писать и двигаться - все это ей пришлось осваивать заново.

Актриса призналась, что из-за осложнений ее реже стали приглашать на роли, а мошенники лишили ее практически всех средств.

После болезни звезда стала членом правления Неврологического фонда Барроу. Кроме того, она на протяжении многих лет работала со Всемирной организацией здравоохранения и Организацией Объединенных Наций.