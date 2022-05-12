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Одеситка Долина з Дюжевим і Лепсом затягнули гімн РФ у Донецьку (відео)

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Донецьк, Четвер 12 травня 2022 08:08
Одеситка Долина з Дюжевим і Лепсом затягнули гімн РФ у Донецьку (відео) Фото: Лариса Долина (KP)
Автор: Світлана Мащенко

Лариса Доліна, чиє дитинство і юність пройшли в Одесі приїхала в Донецьк. Там разом з путіністами Дмитром Дюжевим і Григорієм Лепсом вони виступили на концерті і сходили до пам'ятників.

Дивіться фото і відео в матеріалі Styler.

Спочатку Доліна і Дюжев лицемірно поклали червоні гвоздики до пам'ятника "жертвам фашизму" в окупованому Донецьку.

Потім вони в концертному залі заспівали гімн РФ після слів ведучих "Росія з нами". Приїзд "зірок" був приурочений до Дня республіки, яку відзначають 11 травня в "ДНР".

Підконтрольні владі "ДНР" ЗМІ опублікували фото з концерту:

Одеситка Долина з Дюжевим і Лепсом затягнули гімн РФ у Донецьку (відео)Одеситка Долина з Дюжевим і Лепсом затягнули гімн РФ у Донецьку (відео)

Відзначимо, що Григорій Лепс і Лариса Доліна - в списку TheyLoveWar. Вони значаться, як артисти, що "пропагують путінський режим і підтримують війну в Україні".

Раніше ми писали, що Григорій Лепс приїхав на Донбас, розсікає на авто і співає пісні.

Також повідомлялося, що Таїсія Повалій виступила перед російськими генералами на концерті до 9 травня.

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