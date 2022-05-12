Одеситка Долина з Дюжевим і Лепсом затягнули гімн РФ у Донецьку (відео)
Лариса Доліна, чиє дитинство і юність пройшли в Одесі приїхала в Донецьк. Там разом з путіністами Дмитром Дюжевим і Григорієм Лепсом вони виступили на концерті і сходили до пам'ятників.
Дивіться фото і відео в матеріалі Styler.
Спочатку Доліна і Дюжев лицемірно поклали червоні гвоздики до пам'ятника "жертвам фашизму" в окупованому Донецьку.
Потім вони в концертному залі заспівали гімн РФ після слів ведучих "Росія з нами". Приїзд "зірок" був приурочений до Дня республіки, яку відзначають 11 травня в "ДНР".
Підконтрольні владі "ДНР" ЗМІ опублікували фото з концерту:
Відзначимо, що Григорій Лепс і Лариса Доліна - в списку TheyLoveWar. Вони значаться, як артисти, що "пропагують путінський режим і підтримують війну в Україні".
Раніше ми писали, що Григорій Лепс приїхав на Донбас, розсікає на авто і співає пісні.
Також повідомлялося, що Таїсія Повалій виступила перед російськими генералами на концерті до 9 травня.