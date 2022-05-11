Лепс приїхав на Донбас, розсікає на авто і співає пісні (відео)
Григорій Лепс, який підтримує путінський режим і війну в Україні, приїхав на Донбас, де разом з бойовиками розсікає на авто під свої ж пісні з магнітоли.
Відео сам же співак виклав у свій Telegram-канал.
Спершу в кадрі з'являється водій, який каже, що любить Лепса, особливо, коли він співає в нього в машині.
"Ми приїхали, підтримати хлопців, поспівати. Сподіваюся, ми зможемо їх трохи відволікти від напружених буднів", - каже він.
За словами любителя "рюмки водки", він зібрався проїхатися по госпіталях, подарувати пораненим свої платівки.
До слова, Григорій Лепс через санкції втратив 20 мільйонів доларів.
Зазначимо, що Григорій Лепс в списку TheyLoveWar значиться, як артист, що "пропагандує путінський режим та підтримує війну в Україні".
Раніше ми писали, що Таїсія Повалій виступила перед російськими генералами на концерті до 9 травня.
Також ми повідомляли, що в окупований Донецьк приїхав відомий російський актор і розсівся в готелі з сигаретою.