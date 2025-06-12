Легкоатлетка Ирина Геращенко впервые стала мамой: фото ребенка и подробности

Ирина Геращенко родила первенца

Радостное событие случилось вчера, 11 июня.

"Вчера был наш лучший день. Приветствуем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиантик", - написала она.

Ирина Геращенко впервые стала мамой (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

У Ирины Геращенко и ее супруга Сергея Спильняка родилась дочка. Вес ребенка - 3820 г, рост - 55 см.

"На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости", - подчеркнула она.

Ирина Геращенко с мужем и дочкой (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Как отреагировали в сети

Фолловеры легкоатлетки тут же принялись комментировать ее новую публикацию:

"Мои поздравления! Желаю счастливой судьбы", - написала телеведущая Валентина Хамайко

"Вы большие молодцы! Поздравляем, растите здоровенькие, умненькие и счастливые. Вы невероятные"

"Какие красивые, поздравляю"

"Поздравляем! Здоровья вам и малышке"

"Пусть растет здоровой и счастливой".

Муж Геращенко с дочкой (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Что известно про Ирину Геращенко

Девушка родилась 10 марта 1995 года.

Геращенко - украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года и серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2021 года.

С 2019 года замужем за Сергеем Спильняком. Он тоже легкоатлет, прыгун в высоту.

31 декабря 2024 года пара объявила, что ждет ребенка.

В интервью Маричке Падалко легкоатлетка рассказывала, что, несмотря на войну, планирует рожать в Киеве. Она подчеркнула, что не намерена выезжать из страны.

Также она делилась, что хочет назвать дочку Мирой или Дианой, а также Александрой.

Ирина Геращенко с мужем (фото: instagram.com/gerashchenkoi)