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Як легко очистити засмічену раковину у ванній кімнаті: ці методи полегшать вам життя

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Середа 26 січня 2022 07:20
Як легко очистити засмічену раковину у ванній кімнаті: ці методи полегшать вам життя Як очистити засмічену раковину (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Періодично кожна людина стикається з проблемою як усунути засмічення в раковині. Це поширена ситуація, що виникає в процесі експлуатації сантехніки. Тому експерти поділились швидкими та бюджетними методами очищення раковини.

Про це пише happyhiller.

Так, засмічену раковину чи зливний отвір у ванній чистити досить складно, адже там постійно накопичується волосся, мильна піна, зубна паста та інші хімічні речовини.

Харчова сода та оцет

Цей метод очищення зливних отворів відомий багатьом. Зокрема, потрібно змішати 1/3 склянки харчової соди з 1/3 склянки оцту.

Ця суміш одразу почне шипіти, і її слід негайно злити в каналізацію. Залиште приблизно на годину, потім змийте гарячою водою.

Харчова сода і сіль

Для такого методу змішайте по 1/2 склянки кожної речовини та вилийте суміш у дренаж.

Після цього зачекайте близько 15 хвилин, а потім змийте гарячою водою. Такий метод допоможе розблокувати зливний отвір.

Окріп

А от такий метод добре працює лише з деякими засміченнями у ванній кімнаті. Особливо очищує від мильної піни. Метод кип’ятіння найбільш ефективний, коли в раковині повільно стікає вода і не так багато теплої води.

Потрібно наповнити чайник або велику каструлю водою та довести до кипіння. Далі заливайте воду в каналізацію у три-чотири етапи.

Раніше ми повідомляли, навіщо потрібно сипати сіль в унітаз.

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