Ось навіщо потрібно сипати сіль в унітаз: хитрість, перевірена нашими бабусями

Ще наші бабусі знали про хитрість, яку вони часто робили з унітазом. Вони додавали у воду для зливу звичайну кухонну сіль, і отримували неймовірний результат.

Про це пишуть Belnovosti .

Навіщо це робити і як часто

Засипати склянку солі в унітаз потрібно, коли в будинку старі труби і з них виходить неприємний запах.

Виявляється, хлорид натрію працює як дезінфектор. Він поглинає жир, усуває вологу і нейтралізує запахи.

Якщо ж унітаз занадто брудний і з труб виходить страшний сморід, то таку чистку слід проводити кожен день протягом тижня.

Потім достатньо лише раз на місяць засипати в унітаз ложку солі.

Скільки солі потрібно взяти, і як правильно додавати

Залийте сіль окропом, залиште у зливному отворі на 15 хвилин, а потім спустіть воду.

Сіль також можна засипати і в раковини, коли сталося засмічення.

Але пам'ятайте! Сіль заливати окропом не можна в фаянсову і порцелянову сантехніку, так як високі температури така сантехніка не переносить.