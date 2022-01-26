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Как легко очистить засоренную раковину в ванной комнате: эти методы облегчат вам жизнь

Новина українською →
Среда 26 января 2022 07:20
Как легко очистить засоренную раковину в ванной комнате: эти методы облегчат вам жизнь Как очистить засоренную раковину (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Периодически каждый человек сталкивается с проблемой как устранить засор в раковине. Это распространенная ситуация, возникающая в процессе эксплуатации сантехники. Поэтому эксперты поделились быстрыми и бюджетными методами очистки раковины.

Об этом пишет happyhiller.

Так, засоренную раковину или сливное отверстие в ванной чистить довольно сложно, ведь там постоянно скапливается волос, мыльная пена, зубная паста и другие химические вещества.

Пищевая сода и уксус

Этот метод очистки сливных отверстий известен многим. В частности, нужно смешать 1/3 стакана пищевой соды с 1/3 стакана уксуса.

Эта смесь сразу начнет шипеть, и ее следует немедленно слить в канализацию. Оставьте примерно на час, затем смойте горячей водой.

Пищевая сода и соль

Для такого метода смешайте по 1/2 стакана каждого вещества и вылейте смесь в дренаж.

После этого подождите около 15 минут, а затем смойте горячей водой. Такой метод поможет разблокировать сливное отверстие.

Кипяток

А вот такой метод хорошо работает лишь с некоторыми засорами в ванной комнате. Особенно очищает от мыльной пены. Метод кипячения наиболее эффективен, когда в раковине медленно стекает вода и не так много теплой воды.

Нужно наполнить чайник или большую кастрюлю водой и довести до кипения. Далее заливайте воду в канализацию в три-четыре этапа.

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