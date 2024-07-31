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"Легенды": Данилко засветился в компании Пугачевой (фото)

Андрей Данилко (Фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Любовь Блажко

Андрей Данилко похвастался совместным фото с Аллой Пугачевой. Кадр был сделан во время проведения музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.

Андрей Данилко показался в компании Аллы Пугачевой

На опубликованном в сети снимке звезды предстали с улыбками. Андрей Михайлович позировал в привычном для себя наряде, состоявшем из спортивной кофты, темных брюк и белых кроссовок. Завершили наряд привычная черная маска на подбородке и кепка. 

Российская примадонна предстала в аутфите, позволившем продемонстрировать ноги. Она выбрала короткие черные шорты, блузу, массивную накидку, объемную шляпу, а также туфли темного цвета.

"На фестивале Лаймы с Аллой", - подписал фото исполнитель роли Верки Сердючки.

Андрей Данилко и Алла Пугачева (Фото: instagram.com/v_serduchka)

Реакция сети

Подписчики не пожалели теплых слов для исполнителей: 

  • "Андрей в интервью "И грянул Грэм" вспоминал, что у него нет фото с Аллой. И вот, они это сделали! Обожаю их"
  • "Души красота не умеет стареть. Обожаю!"
  • "Долгих лет"
  • "Легенды"
  • "Гениальные, красивые и искренние. Люблю"
  • "Андрей и Алла - вау!".

К слову, недавно Андрей Данилко высказался об Алле Пугачевой. Он заявил, что это для него человек, которого он любит и которому всегда будет благодарен.

"В чем сенсация? Я поздоровался со сцены с человеком, которого я люблю. У нас был прекрасный совместный период. Мы снимались в новогоднем мюзикле "За двумя зайцами", тушили пожар, когда кулиса загорелась во время выступления в Питере. Просто загорелась кулиса", - говорил звезда.

Данилко в образе Сердючки (Фото: instagram.com/v_serduchka)

Почему недавно Данилко критиковали в сети

Во время выступления на фестивале Лаймы в Юрмале выступление Андрея Михайловича понравилось далеко не всем, и это по той причине, что он говорил на русском языке, а также со сцены поприветствовал жену Максима Галкина и исполнил несколько строк одной из ее песен.

Некоторые пользователи сети не поняли такого поступка со стороны артиста и выразили свое возмущение в комментариях.

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Алла ПугачеваАндрей ДанилкоВерка СердючкаЗвезды шоу-бизнеса