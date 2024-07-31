"Легенды": Данилко засветился в компании Пугачевой (фото)

Андрей Данилко похвастался совместным фото с Аллой Пугачевой. Кадр был сделан во время проведения музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.
На опубликованном в сети снимке звезды предстали с улыбками. Андрей Михайлович позировал в привычном для себя наряде, состоявшем из спортивной кофты, темных брюк и белых кроссовок. Завершили наряд привычная черная маска на подбородке и кепка.
Российская примадонна предстала в аутфите, позволившем продемонстрировать ноги. Она выбрала короткие черные шорты, блузу, массивную накидку, объемную шляпу, а также туфли темного цвета.
"На фестивале Лаймы с Аллой", - подписал фото исполнитель роли Верки Сердючки.
Подписчики не пожалели теплых слов для исполнителей:
К слову, недавно Андрей Данилко высказался об Алле Пугачевой. Он заявил, что это для него человек, которого он любит и которому всегда будет благодарен.
"В чем сенсация? Я поздоровался со сцены с человеком, которого я люблю. У нас был прекрасный совместный период. Мы снимались в новогоднем мюзикле "За двумя зайцами", тушили пожар, когда кулиса загорелась во время выступления в Питере. Просто загорелась кулиса", - говорил звезда.
Во время выступления на фестивале Лаймы в Юрмале выступление Андрея Михайловича понравилось далеко не всем, и это по той причине, что он говорил на русском языке, а также со сцены поприветствовал жену Максима Галкина и исполнил несколько строк одной из ее песен.
Некоторые пользователи сети не поняли такого поступка со стороны артиста и выразили свое возмущение в комментариях.
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