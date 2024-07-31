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Рамина удивила самым дорогим подарком от женатого ухажера

Среда 31 июля 2024 16:20
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Рамина удивила самым дорогим подарком от женатого ухажера Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай рассказала об ухажере-богача, от которого когда-то получила в подарок авто.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск YouTube-проекта блогерши "30+".

Подробности

По словам Рамины, у нее были отношения с мужчиной, который до нее всегда дарил всем машины.

"У меня была моя первая машина, я тогда снималась в рекламе, массовке и хотела состоятельной жизни. У нас с тем мужчиной ничего не было, просто был момент симпатии. Я сказала, что хочу новую машину, а он спросил какую. Я сказала, что "давай я продам свою машину, ты доложишь деньги". И он мне подарил авто", - вспомнила знаменитость.

Рамина удивила самым дорогим подарком от женатого ухажера

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Мужчина также дарил ей серьги и постоянно предлагал ей деньги. Однако журналистка стеснялась брать их.

Позже выяснилось, что поклонник Рамины женат.

"В результате я узнала, что он меня обманывал и был женат. Для миллионера просто подарить автомобиль, это тоже самое, что нам с друзьями подарить друг другу футболку. И для этого не всегда надо с ним спать", - отметила звезда.

Ранее Рамина впервые призналась, кто стал инициатором их с женихом разрыва.

Также она разнесла блогера Волошина.

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