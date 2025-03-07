Леди Гага выпустила долгожданный альбом "Mayhem", над которым работала 5 лет

Американская певица Леди Гага выпустила новый альбом "Mayhem", который стал ее первой полноценной работой за последние пять лет. Альбом содержит 14 треков, среди которых уже известные хиты "Die With a Smile", "Disease" и "Abracadabra".
Что известно о новой работе знаменитости и какие отзывы у критиков - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
В записи "Mayhem" принимали участие Бруно Марс и французский электронный музыкант Gesaffelstein.
Первого можно услышать в треке "Die With a Smile", а второго - в "Killah". Также над материалом работал бизнесмен и предприниматель Майкл Полански, который является женихом Леди Гаги.
Он стал соавтором многих песен. Для создания трека "Abracadabra" Гага использовала сэмпл из композиции "Spellbound" группы Siouxsie and the Banshees - участники этого коллектива указаны в авторских данных песни.
Во время анонса "Mayhem" Леди Гага говорила о музыкальном разнообразии альбома и влиянии различных жанров и артистов, в том числе альтернативы 1990-х, французской электроники, Дэвида Боуи и Принса.
Она также намекнула на сходство нового релиза с ее ранними работами, в частности хитом "Bad Romance".
Сейчас новый альбом звезды возглавляет чарт iTunes в 28 странах и Apple Music в шести странах.
Леди Гага - Disease
Леди Гага - Garden Of Eden
Леди Гага - Perfect Celebrity
Леди Гага - Vanish Into You
Леди Гага - Zombieboy
Леди Гага - LoveDrug
Леди Гага - How Bad Do U Want Me
Леди Гага - Don't Call Tonight
Леди Гага - Shadow Of A Man
Леди Гага - The Beast
Рецензент The Guardian описал альбом как "подтверждение основных ценностей Гаги" и отметил его электронное, хаусовое и диско звучание, а также яркие припевы.
В The Times певицу похвалили за "триумфальное возвращение к поп-музыке, которая когда-то принесла ей славу".
Журналист Variety отметил в "Mayhem" определенное "переосмысление" и напоминание о лучших идеях Леди Гаги.
Газета The Telegraph сравнила альбом с "таранным нападением" в положительном смысле, подчеркнув, что на фоне довольно однотипной поп-музыки, Леди Гага выгодно отличается.
Единственная негативная рецензия на альбом поступила от Slant, который назвал пластинку скучной.
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При написании материала использовались следующие источники: YouTube Леди Гаги, The Guardian, The Times, Variety, The Telegraph, Slant.