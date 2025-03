Леді Гага випустила довгоочікуваний альбом "Mayhem", над яким працювала 5 років

Що відомо про альбом "Mayhem"

В записі "Mayhem" брали участь Бруно Марс та французький електронний музикант Gesaffelstein.

Першого можна почути в треку "Die With a Smile", а другого - в "Killah". Також над матеріалом працював бізнесмен і підприємець Майкл Поланскі, який є нареченим Леді Гаги.

Він став співавтором багатьох пісень. Для створення треку "Abracadabra" Гага використала семпл з композиції "Spellbound" гурту Siouxsie and the Banshees - учасники цього колективу зазначені в авторських даних пісні.

Під час анонсу "Mayhem" Леді Гага говорила про музичне різноманіття альбому та вплив різних жанрів і артистів, зокрема альтернативи 1990-х, французької електроніки, Дейвіда Боуї та Принса.

Вона також натякнула на схожість нового релізу з її ранніми роботами, зокрема хітом "Bad Romance".

Зараз новий альбом зірки очолює чарт iTunes у 28 країнах та Apple Music у шести країнах.

Леді Гага - Disease

Леді Гага - Garden Of Eden

Леді Гага - Perfect Celebrity

Леді Гага - Vanish Into You

Леді Гага - Zombieboy

Леді Гага - LoveDrug

Леді Гага - How Bad Do U Want Me

Леді Гага - Don't Call Tonight

Леді Гага - Shadow Of A Man

Леді Гага - The Beast

Леді Гага - Blade Of Grass

Що кажуть критики

Рецензент The Guardian описав альбом як "підтвердження основних цінностей Гаги" і відзначив його електронне, хаусове і диско звучання, а також яскраві приспіви.

В The Times співачку похвалили за "триумфальне повернення до поп-музики, яка колись принесла їй славу".

Журналіст Variety відмітив у "Mayhem" певне "переосмислення" та нагадування про кращі ідеї Леді Гаги.

Газета The Telegraph порівняла альбом з "таранним нападом" в позитивному сенсі, підкресливши, що на фоні досить однотипної поп-музики, Леді Гага вигідно вирізняється.

Єдина негативна рецензія на альбом надійшла від Slant, який назвав платівку нудною.

