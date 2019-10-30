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Усик увійшов в топ-5 рейтингу суперважковаговиків світу за версією WBС

Новини » Спорт    30.10.2019 - 08:24
Усик увійшов в топ-5 рейтингу суперважковаговиків світу за версією WBС
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Українець став на крок ближче до чемпіонського бою

Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів в суперважкій вазі, куди вперше потрапив українець Олександр Усик. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

32-річний боксер провів в суперважкому дивізіоні лише один бій, перемігши технічним нокаутом американця Чазз Уїзерспуна, і відразу посів п'яту сходинку рейтингу.

Таким чином, українець ще на крок наблизився до поєдинку з американцем Деонтеєм Уайлдером, який наразі є володарем пояса WBC.

В цілому, топ-10 рейтингу WBC в суперважкій вазі за жовтень 2019 року виглядає наступним чином:

Чемпіон: Деонтей Уайлдер (США)
1. Ділліан Уайт (Ямайка/Велика Британія)
2. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
3. Луїс Ортіс (Куба)
4. Олександр Повєткін (Росія)
5. Олександр Усик (Україна)
6. Адам Ковнацкі (США)
7. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
8. Кубрат Пулєв (Болгарія)
9. Оскар Рівас (Колумбія/Канада)
10. Джо Джойс (Велика Британія)

Нагадаємо, на даний момент українець також є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.

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