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Королева ночі: Усик зізнався, за що любить Полякову

STYLERПерсони    24.10.2019 - 15:12
Королева ночі: Усик зізнався, за що любить Полякову
Олександр Усик любить відриватися під Олю Полякову (фото: РБК-Україна)

Олександр Усик зізнався у любові до пісень Олі Полякової

Олександр Усик зізнався, що йому подобається творчість Олі Полякової. Знаменитий український боксер полюбляє відриватися під пісні поп-діви під час тренувань. Про це спортсмен розповів у одному з інтерв'ю.

"Оля Полякова. Ця королева ночі у нас в тренувальному таборі, коли треба прямо повеселитися, коли пацани бачать, що у мене прям краї, починаю втрачати самовладання. Вони зразу - оп! І у мене зразу "ту-ту-ту", як в мультику "Ну, постривай", коли вовк на гітарі грає", - розповів Усик.

Оля Полякова - Королева ночи

Також, за його словами, йому дуже до вподоби музика російської виконавиці Zivert.

"Ось будь-яку пісню можна поставити. У неї такі мелодійні пісні. Я реально почну танцювати", - говорить чемпіон.

Загалом, каже Олександр, він дуже часто слухає музику.

"Я навіть коли один, то слухаю музику... Мені важлива у музиці і сама музика, і те, що там говорять, співають, читають. Сенс у цьому має бути. Я слухаю, що вони говорять. Просто набір слів я не буду слухати, навіть, якщо хороша музика. "Ми з тобою прикольні, ми підемо завтра погуляємо, ти мене поцілуєш, я куплю тобі кекс, ми з тобою щасливі". Таке я слухати не буду. Якщо там буде смисл, глибокий сенс, то я буду слухати," - сказав боксер.

Серед улюблених артистів Усика: "Каста", 25/17, Володимир Дорош та інші.

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