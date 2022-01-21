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Лебеді в київському парку можуть загинути через їжу, якою їх підгодовують люди

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 20:20
Лебеді в київському парку можуть загинути через їжу, якою їх підгодовують люди Колаж РБК-Україна: киян закликали не підгодовувати лебедів, які зимують у парку "Наталка"
Автор: Володимир Костирін

У Києві лебеді облюбували парк "Наталка" на Оболонській набережній, який вже не перший рік стає для граціозних диких птахів одним з найулюбленіших місць зимівлі в столиці. Люди приходять поспостерігати за пернатими красенями, а деякі хочуть підгодувати - але тут дуже важливо давати правильну їжу, щоб їх не отруїти.

Про це 21 січня розповіли в КО "Київзеленбуд" на сторінці в Facebook.

Ветеринари звертають увагу, що київська зима для лебедів не страшна, позаяк ці мігруючі птахи, які вибирають комфортне місце з достатнім кормом, щоб пережити холодну пору, мають жировий запас (природний утеплювач і "продовольчий запас") та спокійно переносять низькі температури повітря і води.

"Лебеді знаходять собі їжу у місцях зимівлі, якщо її немає - змінюють водойму. Взимку харчуються здебільшого підводними частинами рослин", - йдеться в публікації.

Лебеді в київському парку можуть загинути через їжу, якою їх підгодовують люди

Білі лебеді зимують у парку "Наталка" у Києві (фото: facebook.com/zelenbud)

Чим лебедів годувати не можна, і що допускається

Орнітологи просять жителів і гостей столиці не підгодовувати диких птахів. Так, категорично заборонено кидати їм:

  • хліб і всілякі хлібобулочні вироби,
  • продукти з магазинів, в тому числі крупи.

"Максимум, що можна зробити - насипати вздовж кромки води суміш із цільного зерна: пшениці, кукурудзи, ячменю чи вівса", - розповіли фахівці.

Лебеді в київському парку можуть загинути через їжу, якою їх підгодовують люди

Лебеді прилітають зимувати в Київський парк на Оболоні (фото: facebook.com/zelenbud)

У "Київзелебуді" пообіцяли, що незабаром в районі цього лебединого королівства в парку "Наталка" встановлять відповідні інформаційні таблички.

Білих красенів на березі Дніпра в Оболонському районі взяли під свій патронат столичні "зеленбудівці", які також звернулися за професійною допомогою до фахівців Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

Вони обстежили місце знаходження лебедів, провели спостереження за їх поведінкою і підгодували зерновою сумішшю.

Що потрібно знати про зимівлю і харчування лебедів

Лебеді в київському парку можуть загинути через їжу, якою їх підгодовують люди

Киян просять не підгодовувати лебедів, які зимують у столичних парках та на водоймах біля Дніпра (фото: facebook.com/zelenbud)

Нагадаємо, що буквально днями під Львовом загинули чотири лебедя - рятувальники переконані, що причиною смерті була шкідлива їжа, якою птахів підгодовували місцеві жителі.

Також ми писали про те, що раніше людська дурість вбила десяток лебедів під Вінницею.

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