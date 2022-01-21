Лебеди в киевском парке могут погибнуть из-за еды, которой их подкармливают люди
В Киеве лебеди облюбовали парк "Наталка" на Оболонской набережной, который уже не первый год становится для грациозных диких птиц одним из любимейших мест зимовки в столице. Люди приходят понаблюдать за пернатыми красавцами, а некоторые хотят подкормить - но тут очень важно давать правильную пищу, чтобы их не отравить.
Об этом 21 января рассказали в КО "Киевзеленстрой" на странице в Facebook.
Ветеринары обращают внимание, что киевская зима для лебедей не страшна, так как эти мигрирующие птицы, выбирающие комфортное место с достаточным кормом, чтобы пережить холодное время, имеют жировой запас (естественный утеплитель и "продовольственный запас") и спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды.
"Лебеди находят себе пищу в местах зимовки, если ее нет - меняют водоем. Зимой питаются в основном подводными частями растений", - говорится в публикации.
Белые лебеди зимуют в парке "Наталка" в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)
Чем лебедей кормить нельзя, и что допускается
Орнитологи просят жителей и гостей столицы не подкармливать диких птиц. Так, категорически запрещено бросать им:
- хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия,
- продукты из магазинов, в том числе крупы.
"Максимум, что можно сделать - насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна - пшеницы, кукурузы, ячменя или овса", - рассказали специалисты.
Лебеди прилетают зимовать в киевский парк на Оболони (фото: facebook.com/zelenbud)
В "Киевзелебуде" пообещали, что в скором времени в районе этого лебединого королевства в парке "Наталка" установят соответствующие информационные таблички.
Белых красавцев на берегу Днепра в Оболонском районе взяли под свой патронат столичные "зеленстроевцы", которые также обратились за профессиональной помощью к специалистам Киевского зоологического парка общегосударственного значения.
Они обследовали место нахождения лебедей, провели наблюдение за их поведением и подкормили зерновой смесью.
Что нужно знать о зимовке и питании лебедей
Киевлян просят не подкармливать лебедей, которые зимуют в столичных парках и на водоемах у Днепра (фото: facebook.com/zelenbud)
Напомним, что буквально на днях под Львовом погибли четыре лебедя - спасатели убеждены, что причиной смерти была вредная пища, которой птиц подкармливали местные жители.
Также мы писали о том, что ранее людская глупость убила десяток лебедей под Винницей.