Лебеди в киевском парке могут погибнуть из-за еды, которой их подкармливают люди

В Киеве лебеди облюбовали парк "Наталка" на Оболонской набережной, который уже не первый год становится для грациозных диких птиц одним из любимейших мест зимовки в столице. Люди приходят понаблюдать за пернатыми красавцами, а некоторые хотят подкормить - но тут очень важно давать правильную пищу, чтобы их не отравить.

Об этом 21 января рассказали в КО "Киевзеленстрой" на странице в Facebook .

Ветеринары обращают внимание, что киевская зима для лебедей не страшна, так как эти мигрирующие птицы, выбирающие комфортное место с достаточным кормом, чтобы пережить холодное время, имеют жировой запас (естественный утеплитель и "продовольственный запас") и спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды.

"Лебеди находят себе пищу в местах зимовки, если ее нет - меняют водоем. Зимой питаются в основном подводными частями растений", - говорится в публикации.

Белые лебеди зимуют в парке "Наталка" в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)

Чем лебедей кормить нельзя, и что допускается

Орнитологи просят жителей и гостей столицы не подкармливать диких птиц. Так, категорически запрещено бросать им:

хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия,

продукты из магазинов, в том числе крупы.

"Максимум, что можно сделать - насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна - пшеницы, кукурузы, ячменя или овса", - рассказали специалисты.

Лебеди прилетают зимовать в киевский парк на Оболони (фото: facebook.com/zelenbud)

В "Киевзелебуде" пообещали, что в скором времени в районе этого лебединого королевства в парке "Наталка" установят соответствующие информационные таблички.

Белых красавцев на берегу Днепра в Оболонском районе взяли под свой патронат столичные "зеленстроевцы", которые также обратились за профессиональной помощью к специалистам Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

Они обследовали место нахождения лебедей, провели наблюдение за их поведением и подкормили зерновой смесью.

Что нужно знать о зимовке и питании лебедей

Киевлян просят не подкармливать лебедей, которые зимуют в столичных парках и на водоемах у Днепра (фото: facebook.com/zelenbud)