ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лебеди в киевском парке могут погибнуть из-за еды, которой их подкармливают люди

Новина українською →
Киев, Пятница 21 января 2022 20:20
Лебеди в киевском парке могут погибнуть из-за еды, которой их подкармливают люди Коллаж РБК-Украина: киевлян призвали не подкармливать лебедей, которые зимуют в парке "Наталка"
Автор: Владимир Костырин

В Киеве лебеди облюбовали парк "Наталка" на Оболонской набережной, который уже не первый год становится для грациозных диких птиц одним из любимейших мест зимовки в столице. Люди приходят понаблюдать за пернатыми красавцами, а некоторые хотят подкормить - но тут очень важно давать правильную пищу, чтобы их не отравить.

Об этом 21 января рассказали в КО "Киевзеленстрой" на странице в Facebook.

Ветеринары обращают внимание, что киевская зима для лебедей не страшна, так как эти мигрирующие птицы, выбирающие комфортное место с достаточным кормом, чтобы пережить холодное время, имеют жировой запас (естественный утеплитель и "продовольственный запас") и спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды.

"Лебеди находят себе пищу в местах зимовки, если ее нет - меняют водоем. Зимой питаются в основном подводными частями растений", - говорится в публикации.

Лебеди в киевском парке могут погибнуть из-за еды, которой их подкармливают люди

Белые лебеди зимуют в парке "Наталка" в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)

Чем лебедей кормить нельзя, и что допускается

Орнитологи просят жителей и гостей столицы не подкармливать диких птиц. Так, категорически запрещено бросать им:

  • хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия,
  • продукты из магазинов, в том числе крупы.

"Максимум, что можно сделать - насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна - пшеницы, кукурузы, ячменя или овса", - рассказали специалисты.

Лебеди в киевском парке могут погибнуть из-за еды, которой их подкармливают люди

Лебеди прилетают зимовать в киевский парк на Оболони (фото: facebook.com/zelenbud)

В "Киевзелебуде" пообещали, что в скором времени в районе этого лебединого королевства в парке "Наталка" установят соответствующие информационные таблички.

Белых красавцев на берегу Днепра в Оболонском районе взяли под свой патронат столичные "зеленстроевцы", которые также обратились за профессиональной помощью к специалистам Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

Они обследовали место нахождения лебедей, провели наблюдение за их поведением и подкормили зерновой смесью.

Что нужно знать о зимовке и питании лебедей

Лебеди в киевском парке могут погибнуть из-за еды, которой их подкармливают люди

Киевлян просят не подкармливать лебедей, которые зимуют в столичных парках и на водоемах у Днепра (фото: facebook.com/zelenbud)

Напомним, что буквально на днях под Львовом погибли четыре лебедя - спасатели убеждены, что причиной смерти была вредная пища, которой птиц подкармливали местные жители.

Также мы писали о том, что ранее людская глупость убила десяток лебедей под Винницей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев лебедь
LITE
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"