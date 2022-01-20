У Києві на річці помітили справжнє лебедине царство: краса птахів вражає (фото)

Про це на Facebook повідомила Ірина Колеснікова і опублікувала фото.

"Лебедине царство на Оболоні в Києві. Такі красиві, величні, граціозні, і при цьому дуже милі і довірливі. Навіть позують...", - повідомила киянка під знімками.

До речі, лебеді зовсім не бояться людей і підходять до них. За словами жителів району, кількість лебедів на березі збільшується майже щодня. Зараз їх близько 30 особин.

У Києві на Оболоні оселилися Лебеді (фото: Ірина Колеснікова)

У коментарях люди захоплюються красою цих птахів, а також просять інших ні в якому разі не годувати лебедів хлібом.