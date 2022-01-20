У Києві на річці помітили справжнє лебедине царство: краса птахів вражає (фото)
На Оболонській набережній у Києві помітили справжнє лебедине царство. Звідки сюди прилетіли птахи - поки невідомо.
Про це на Facebook повідомила Ірина Колеснікова і опублікувала фото.
"Лебедине царство на Оболоні в Києві. Такі красиві, величні, граціозні, і при цьому дуже милі і довірливі. Навіть позують...", - повідомила киянка під знімками.
До речі, лебеді зовсім не бояться людей і підходять до них. За словами жителів району, кількість лебедів на березі збільшується майже щодня. Зараз їх близько 30 особин.
У Києві на Оболоні оселилися Лебеді (фото: Ірина Колеснікова)
У коментарях люди захоплюються красою цих птахів, а також просять інших ні в якому разі не годувати лебедів хлібом.
- Лебедів категорично не можна годувати чорним хлібом! Він викликає бродіння в шлунку і, як наслідок, розлад шлунково-кишкового тракту, ослаблення, хвороба. Білий хліб допустимо при відсутності іншого корму, але у вкрай обмежених кількостях! Лебедів категорично не можна годувати пліснявим або кислим хлібом! Для птахів, як і для людей, зіпсований продукт смертельно небезпечний.
- Як їх шкода. Підгодувати, як і качок і ті не відлітають в теплі краї. А як їм пережити наші морози, навіть не часті ? Як не загинути від сухарів і булок? Та й тим годують з перебоями.
- Вони дивовижні, чудові, прекрасні, неймовірно красиві та розумні!!!! Головне, щоб ніяка сволота не заподіяла шкоди цим красеням!
- 17 січня тут же їх було 31. Деякі підходили впритул до людей.
Нагадаємо, що у Києві шукають новий будинок для пса Дарта, який 5 днів охороняв мертвого господаря.