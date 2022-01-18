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Ці лайфхаки часів СРСР так прижилися, що тепер з нами навічно

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Вівторок 18 січня 2022 13:05
Ці лайфхаки часів СРСР так прижилися, що тепер з нами навічно Колаж РБК-Україна: Лайфхаки СРСР, які залишилися з нами назавжди
Автор: Світлана Мащенко

Деякі лайфхаки, придумані ще за часів СРСР, так щільно прижилися, що багато хто до цих пір ними користується. Правда, тоді такі винаходи ласкаво називалися "кулібінством", "рацухою" або просто " у мами інженер".

Про це пише News.myseldon.

Зберігання пляшок і коробок

У Радянському Союзі викидалося вкрай мало речей. Тоді застосування намагалися знайти всьому. Наприклад, коробкам, лоткам для яєць, банкам, пляшкам. Зараз дуже популярним залишається лайфхак з пластиковими пляшками, які часто використовують для розсади та інших дачних "фішечок".

Цегла в зливному бачку

Навіщо, здавалося б вона там? Такий метод застосовувався не всіма, але все ж дозволяв заощадити на витраті води. Якщо таку цеглину покласти в бачок унітазу, то води в нього буде надходити менше, отже, витрата рідини при змиві скоротиться.

Друге життя для рваних колготок

У таких колготках можна зберігати цибулю, підв'язувати кімнатні і дачні рослини і навіть фарбувати яйця на Великдень, наліплюючи листочки і квіточки на шкаралупу для візерунка. Зрештою, рвані колготи можна взимку надіти під штани: все одно ніхто не помітить.

Економити продукти

До їжі ставлення було зовсім іншим, особливо у старших поколінь, які пам'ятали голодні роки. Більшість продуктів йшло в переробку. Наприклад, з хліба робили сухарі, з фруктів варили варення, варення ж перетворювали в самогон.

Сода - помічник у всьому

Соду використовували для випічки, для миття посуду, чищення плити, змішували з оцтом, щоб промивати каналізацію. Такий диво-засіб і зараз не залежується на полицях супермаркетів.

Раніше ми писали, які речі родом з СРСР можуть видати в вас бідняка, навіть якщо ви успішна і заможна людина.

Також спливли недавно фото радянських часів, які лякають страшною неприкритою правдою.

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