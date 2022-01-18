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Эти лайфхаки времен СССР так прижились, что теперь с нами навечно

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 13:05
Эти лайфхаки времен СССР так прижились, что теперь с нами навечно Коллаж РБК-Украина: Лайфхаки СССР, которые остались с нами навсегда
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые лайфхаки, придуманные еще во времена СССР, так плотно прижились, что многие до сих пор ими пользуются. Правда, тогда такие изобретения ласково назывались "кулибинством", "рацухой" или попросту "я у мамы инженер".

Об этом пишет News.myseldon.

Хранение бутылок и коробок

В Советском Союзе выбрасывалось крайне мало вещей. Тогда применения старались найти всему. К примеру, коробкам, лоткам для яиц, банкам, бутылкам. Сейчас очень популярным остается лайфхак с пластиковыми бутылками, которые часто используют для рассады и других дачных "фишечек".

Кирпич в сливном бачке

Зачем, казалось бы он там? Такой метод применялся не всеми, но все же позволял сэкономить на расходе воды. Если такой кирпичик положить в бачок унитаза, то воды в него будет поступать меньше, следовательно, расход жидкости при смыве сократится.

Вторая жизнь для рваных колготок

В таких колготках можно хранить лук, подвязывать комнатные и дачные растения и даже красить яйца на Пасху, налепливая листики и цветочки на скорлупу для узора. В конце концов, рваные колготы можно зимой надеть под брюки: все равно никто не заметит.

Экономить продукты

К еде отношение было совсем другим, особенно у старших поколений, помнивших голодные годы. Большинство продуктов шло в переработку. К примеру, из хлеба делали сухари, из фруктов варили варенье, варенье же превращали в самогон.

Сода - помощник во всем

Соду использовали для выпечки, для мытья посуды, чистки плиты, смешивали с уксусом, чтобы промывать канализацию. Такое чудо-средство и сейчас не залеживается на полках супермаркетов.

Ранее мы писали, какие вещи родом из СССР могут выдать в вас бедняка, даже если вы успешный и состоятельный человек.

Также всплыли недавно фото советских времен, которые пугают страшной неприкрытой правдой.

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