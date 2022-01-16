Страшний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадри

У мережі спливли заборонені фото часів СРСР, на яких показано правдиве життя без прикрас. Такі кадри точно б не прикрасили передовицю газети "Правда", адже вони уособлюють справжню правду життя тих часів. Причому на знімках не голодні післявоєнні роки, а нібито стабільний час брежнєвського "застою" кінця 1970-х.

За словами блогера, це майже невідомі фотознімки фотографа з Сиктивкара (столиця Республіки Комі) Сергія Зінов'єва.

"Відображене Сергієм на фото пригнічує - з його кадрів на нас дивиться не "велика країна з ракетами і балетом" (про яку кричала пропаганда), а вельми бідна, відстала і нерозвинена країна з людьми, що погано виглядають", - пише блогер.

На кадрах можна побачити тотальні злидні, людей, вік яких визначити дуже складно, "щасливе дитинство", дерев'яні бараки, убогі будівлі закладів громадського харчування та інших споруд для "культурного відпочинку".

Люди важко працювали кожен день, щоб виживати. А вечорами слухали в місцевому клубі "політінформацію" від пропагандистів, які запевняли, що вони живуть в найкращій у світі країні.

Всі фото: mirovich.media