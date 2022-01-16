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Страшний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадри

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Неділя 16 січня 2022 09:31
Страшний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадри Фото: заборонені знімки часів СРСР (mirovich.media)
Автор: Світлана Мащенко

У мережі спливли заборонені фото часів СРСР, на яких показано правдиве життя без прикрас. Такі кадри точно б не прикрасили передовицю газети "Правда", адже вони уособлюють справжню правду життя тих часів. Причому на знімках не голодні післявоєнні роки, а нібито стабільний час брежнєвського "застою" кінця 1970-х.

Знімками поділився відомий блогер Максим Мирович.

За словами блогера, це майже невідомі фотознімки фотографа з Сиктивкара (столиця Республіки Комі) Сергія Зінов'єва.

"Відображене Сергієм на фото пригнічує - з його кадрів на нас дивиться не "велика країна з ракетами і балетом" (про яку кричала пропаганда), а вельми бідна, відстала і нерозвинена країна з людьми, що погано виглядають", - пише блогер.

Страшний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадриСтрашний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадриСтрашний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадриСтрашний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадри

На кадрах можна побачити тотальні злидні, людей, вік яких визначити дуже складно, "щасливе дитинство", дерев'яні бараки, убогі будівлі закладів громадського харчування та інших споруд для "культурного відпочинку".

Страшний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадриСтрашний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадриСтрашний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадриСтрашний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадри

Люди важко працювали кожен день, щоб виживати. А вечорами слухали в місцевому клубі "політінформацію" від пропагандистів, які запевняли, що вони живуть в найкращій у світі країні.

Страшний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадриСтрашний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадриСтрашний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадриСтрашний СРСР на старих фотографіях: спливли заборонені кадри

Всі фото: mirovich.media

Раніше блогер також розповів про заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу і одяг.

Також ми публікували фото "совка" без ретуші, де можна побачити правду тогочасного непростого життя.

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