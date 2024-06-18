Лайфхаки и советы, решающие 6 распространенных проблем в организации кухни

Несмотря на усилия в поддерживании порядка на кухне, существуют некоторые организационные проблемы, с которыми очень трудно разобраться. Однако существуют практичные и простые решения, которые помогут сохранить кухню функциональной.

О самых распространенных проблемах в организации пространства на кухне и как с ними справиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Слишком много крышек от кастрюль

Крышки от кастрюль - не самая простая вещь для сортировки. Их редко можно складывать, они бывают разных размеров, а иногда и несколько разной формы, и никогда не бывает так, чтобы они были вместе со своей нижней частью.

Если вы еще не создали систему организации, скорее всего, ваш шкаф или ящик переполнен крышками, которые могут выпасть каждый раз, когда вы пытаетесь достать одну из них

Где складывать крышки от кастрюль

Решением для проблемы большого количества крышек могут быть вертикальные (например, для дверцы) или накладные держатели крышек для кастрюль - в зависимости от свободного места, ведь можно выбрать даже выдвижной органайзер для крышек в ящики.

Выбор чего-то по типу вертикального органайзера для крышек для кастрюль также может помочь с другими проблемами хранения. Он занимает меньше места и универсален - в нем также можно хранить кастрюли, сковородки, противни и т.д.

Много дощечек для нарезки продуктов

Разделочные доски обычно не имеют таких размеров, чтобы их можно было легко хранить. В большинстве случаях они велики и громоздки, что затрудняет поиск подходящего места для них - как в ящиках, так и на стенах.

Что делать с большим количеством дощечек

Лучшее решение для организации пространства на кухне с большим количеством дощечек для отделки - развесить их на стенах на специальных крючках. Этот способ особенно поможет, если нет места в шкафчиках.

Если же есть желание все же держать дощечки в ящике, можно использовать вертикальный органайзер - например для бумаг. Это поможет не только освободить пространство и держать все в одном месте, но и легко достать необходимое.

Куча различных специй

Неорганизованное хранение специй часто приводит к тому, что просроченные травы и пряности теряют свой аромат.

Во многих случаях большинство кухонных специй не используются ежедневно, что затрудняет сохранение их свежести в течение длительного времени - а избыточное количество пакетиков и баночек усложняет контроль свежести.

Где лучше всего хранить специи

Лучший метод хранения специй - расфасовать их в соответствующие баночки, наклеив этикетки. Одинаковые баночки для специй облегчают организацию пространства - их можно аккуратно расставить без специального органайзера.

Кроме этого, баночки более герметичны, чем аккуратно завернутый раскрытый пакетик со специями.

Множество кухонных полотенец

Кухонные полотенца имеют свойство накапливаться - ведь это необходимая вещь на кухне - так что, если у вас недостаточно свободного места в шкафу, полотенца могут лежать по всей кухне, создавая беспорядок.

Где хранить кухонные полотенца

Прежде всего, следует избавиться от всех кухонных полотенец, которые "отработали" свой срок. Рваным, безнадежно загрязненным или тем, которыми вы просто не пользуетесь, нет места на кухне.

Для остальных полотенец есть несколько вариантов хранения: если у вас есть свободные ящики, их можно использовать, дополнительно сделав разделитель, чтобы держать стопки полотенец в вертикальном положении.

Или же, если вам не хватает места в ящике, можно использовать пластиковую корзину - которую можно поставить на любую полочку или на подоконник, одновременно держа все полотенца в одном месте.

Беспорядок в выдвижном ящике для мусора

Довольно часто под мойкой на кухне есть выдвижной ящик - для мусорного ведра.

Однако обычно эти ящики - как волшебный сундук - переполняются разными полезными небольшими вещами, банками из-под варенья, мусорными пакетами, запасными губками и средствами для мытья посуды и т.д., создавая беспорядок.

Что хранить в выдвижном ящике

Не стоит откладывать уборку этого места "на потом" - лучше как можно скорее пересмотреть вещи, отложив то, что обязательно понадобится и выбросив то, чем никто так и не воспользовался в течение длительного срока.

В дальнейшем внутрь ящика советуют поставить пластиковые корзины-органайзеры - это позволит складывать вещи по категориям и контролировать порядок.

Различные крышки для пищевых контейнеров

Иногда кажется, что невозможно подобрать крышку для хранения продуктов в контейнер. То ли из-за того, что все контейнеры разного размера и не сложены аккуратно, то ли из-за испортившихся крышек.

Как хранить пищевые контейнеры

Первое, что следует сделать - это перебрать все контейнеры, выбросив сломанные или потемневшие. Затем разложите контейнеры по размеру и форме, однако в отдельный от крышек отсек - это поможет легко просматривать посуду на повреждение.