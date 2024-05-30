Откажитесь от этих привычек: 7 причин, почему холодильник имеет неприятный запах

Хотя холодильником пользуются каждый день, нередко забывают про уход - до тех пор, пока от холодильника не будет исходить, мягко говоря, неприятный запах. Существует много причин, почему холодильники неприятно пахнут, но иногда мы даже не осознаем, что некоторые наши собственные привычки способствуют этому.

О привычках, приводящих к появлению неприятного запаха в холодильнике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Забывание несвежих продуктов

Пожалуй, самой большой причиной неприятного запаха является старая еда. По словам экспертов по клинингу, часто просроченные или испорченные продукты, а также крошки, могут разлагаться и вызывать стойкие запахи.

Поэтому следует всегда избавляться от того, что вызывает неприятный запах. Однако следует помнить, что просто выбросить продукт, не очистив холодильник подобающим образом после этого, неэффективно.

Недостаточно регулярная очистка холодильника

Это еще одна достаточно очевидная причина: если вы не делаете этого регулярно - вы, по сути, разрешаете мелким частицам пищи гнить в холодильнике.

Существуют разные мнения относительно регулярности уборки холодильника. Некоторые придерживаются мнения, что уборки полок каждый месяц достаточно. Кто-то считает, что это необходимо делать каждую неделю.

В общем, тщательной уборки раз в месяц может быть достаточно. Однако, если ваш холодильник неприятно пахнет, возможно, он нуждается в более частой очистке.

Не убирать разлитую жидкость сразу

Эксперты по клинингу отмечают, что причиной появления неприятного запаха также может быть то, что вы не убираете разлитую жидкость сразу - влага может привести к появлению плесени и порче продуктов и, соответственно, к неприятному запаху.

Именно поэтому необходимо сразу вытереть жидкость, а затем обработать поверхность многофункциональным спреем или моющим средством, чтобы удалить остатки.

Отсутствие замены поглотителей запаха

Некоторые продукты - натуральные поглотители запахов, а другие могут быть своеобразными ароматизаторами. В частности, пищевая сода, которая хранится в холодильнике в вентилируемом контейнере, поглощает неприятный аромат.

Однако ее следует заменять ежемесячно - иначе она будет неэффективной. Кроме этого, соду из холодильника не использовать для приготовления - блюда могут иметь неприятный запах.

В качестве альтернативы соде можно использовать активированный уголь или кофе гущу (ее следует заменить через несколько дней после использования) - или специальные поглотители, которые, однако, тоже следует регулярно заменять.

А приятному запаху холодильнику могут придать кожуры цитрусовых или смоченный экстрактом ванили ватный шарик.

Использование пластиковых контейнеров

Пластиковые контейнеры невероятно удобны и помогают организовать пространство в холодильнике. Однако они могут усугубить неприятный запах внутри прибора - ведь пластик контейнера, особенно поврежденного, может поглощать ароматы.

Стеклянные же контейнеры, напротив, не пропускают запахи и дольше сохраняют свежесть продуктов.

Неплотное закрытие крышки контейнера

Даже если используете исключительно стеклянные контейнеры, но не закрываете их должным образом - это может привести к появлению запаха.

Особенно если в контейнерах хранятся продукты с устойчивым и сильным "ароматом" - например лук, чеснок и сыры.

Следовательно, неплотно закрытая пластиковая крышка может способствовать распространению запаха из продукта на весь прибор.

Не используєте коврики

Если полки холодильника застелить ковриками, это поможет решить дилемму с вонью.

К примеру, многоразовые резиновые коврики, которые можно обрезать по размеру, удерживают пролитую жидкость, предотвращают появление неприятных запахов и легко чистятся, обеспечивая гигиеническую чистоту в холодильнике.