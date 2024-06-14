Загромождают пространство: не храните эти вещи на кухне

Кухня - это комната, в которой чаще всего бывают, и именно поэтому это помещение крайне важно поддерживать в порядке. А со множеством шкафчиков, ящиков и полок легко забыть о нечасто используемых продуктах или найти место для хранения вещей, которые вы не готовы выбросить.

О том, что не стоит хранить на кухне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Поврежденная антипригарная посуда

В течение многих лет идут споры о безопасности химических веществ, используемых в антипригарной кухонной посуде.

Хотя использование посуды из нержавеющей стали и чугуна, безопасно, пользоваться поврежденной антипригарной посудой, изготовленной с применением тефлона, не рекомендуют.

Однако, есть и другая проблема - антипригарная посуда с поврежденным покрытием просто не выполняет свою функцию.

Чашки и стаканы со сколами

Поврежденные чашки и стаканы могут представлять опасность - тепло может разбить посуду на части, которые могут травмировать ротовую полость во время питья.

Так что лучше сдать поврежденные чашки и стеклянную посуду на переработку, заменив на новые вещи.

Треснувшие или старые контейнеры для продуктов

Шкаф, заполненный контейнерами для хранения продуктов, часто является одним из самых больших источников хаоса на кухне. Те, что имеют трещины, или поломаны, рекомендуют выбросить - ведь они негерметичны.

А если контейнеров просто многовато, можно продать или отдать ненужные, или использовать в качестве органайзера для косметики или других вещей.

Деформированные кастрюли и сковороды

Большинство кастрюль и сковородок не служат вечно, и спустя некоторое время можно заметить, что некоторые из них деформировались. Такая посуда не стоит ровно на плите, поэтому еда готовится неравномерно.

Починить деформированные кастрюли и сковороды непросто, поэтому, если нет времени, желания или навыков, легче приобрести новое.

Кухонное белье

Если вы достаете кухонное белье, например, тканевые салфетки или скатерти, только в особых случаях, легко забыть оценить его состояние. К тому же кухонные полотенца через некоторое время накапливают грязь, становятся более тонкими и потрепанными.

Перед тем, как выбрасывать полотенца, салфетки или скатерти, посмотрите, можно ли их отреставрировать. Если они очень тусклые и изношенные, возможно, пора их выбросить или использовать на тряпки.

Испорченные продукты

Это достаточно очевидный, однако едва ли не самый важный пункт - ведь испорченная пища при употреблении может привести к отравлениям.

Поэтому необходимо регулярно проверять сроки годности и оценивать состояние всех продуктов, особенно тех, которые не использовались и хранились достаточно долго.

Ненужные продукты

Иногда продукты покупают для рецепта, по которому, однако, так и не приготовили блюдо. Хотя такие продукты могут и не портиться, лучше, если они еще пригодны для употребления, отдать их.

Несвежие сушеные травы и специи

Для многих трудно использовать целый пакетик сушеных трав и специй до истечения срока годности, особенно, какие специи используются только в редких рецептах.

Однако сушеные травы и специи впоследствии теряют свои свойства - если они уже не обладают ароматом, ваша пища также не приобретет их вкус.

Поцарапанные или деформированные пластиковые доски

Деформированные доски, скорее всего, будут шататься во время нарезки, что может привести к травмам или, как минимум, будут неудобными. А вот царапины на пластиковых разделочных досках задерживают бактерии, которые не всегда удаляются мойкой.

Деревянная посуда с трещинами

Деревянная посуда прекрасно подходит для приготовления различных видов блюд, но как только она начинает раскалываться и стираться, настает время заменить ее на новую.

Ведь эти трещины и нечеткие волокна - тайник для бактерий, потому что тщательно вымыть такой участок чрезвычайно сложно.

Пустые банки

Хранить стеклянные банки после потребления их содержимого - экологично, к тому же в банках можно хранить специи, джемы, или сделать из них минималистичную вазу.

Однако, скорее всего, вам не понадобятся все банки, занимающие всю нижнюю полочку ящика. Можно отсортировать их по размеру, оставив нужные, а остальное отдать на переработку.

Неиспользованные кухонные предметы

Даже кухонные предметы в отличном состоянии создают беспорядок, если ими не воспользоваться. А если определенные принадлежности не используются, встает вопрос, вообще ли они нужны.

Чтобы кухонные принадлежности не занимали пространство, его советуют просматривать, продавая или отдавая новые и неиспользованные. Инструменты, которые больше не работают, например, поломанный консервный нож или овощечистка, можно выбросить.