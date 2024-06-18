Лайфхаки і поради, які вирішують 6 поширених проблем в організації кухні

Попри зусилля в підтримуванні порядку на кухні, існують деякі організаційні проблеми, з якими надзвичайно важко розібратися. Проте існують практичні і прості рішення, які допоможуть зберегти кухню функціональною.

Про найпоширеніші проблеми в організації простору на кухні та як з ними впоратись, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Забагато кришок від каструль

Кришки від каструль не найпростіша річ для сортування. Їх рідко можна складати, вони бувають різних розмірів, а іноді й дещо різної форми, і ніколи не буває так, щоб вони були разом зі своєю нижньою частиною.

Якщо ви ще не створили систему організації, швидше за все, ваша шафа або шухляда переповнена кришками, які можуть випасти щоразу, коли ви намагаєтеся дістати одну з них

Де складати кришки від каструль

Вирішенням для проблеми великої кількості кришок можуть бути вертикальні (наприклад, для дверцят) або накладні тримачі кришок для каструль - залежно від вільного місця, адже можна обрати навіть висувний органайзер для кришок у шухляди.

Вибір чогось на кшталт вертикального органайзера для кришок для каструль також може допомогти з іншими проблемами зберігання. Він займає менше місця і є універсальним - в ньому також можна зберігати каструлі, пательні, дека тощо.

Багато дощечок для нарізання продуктів

Обробні дошки зазвичай не мають таких розмірів, щоб їх можна було легко зберігати. У більшості випадках вони великі та громіздкі, що ускладнює пошук відповідного місця для них - як в шухлядах, так і на стінах.

Що робити з великою кількістю дощечок

Найкраще рішення для організації простору на кухні з великою кількістю дощечок для обробки - розвісити їх на стінах на спеціальних гачках. Цей спосіб особливо допоможе, якщо немає місця в шафках.

Якщо ж є бажання все ж тримати дощечки в шухляді, можна використати вертикальний органайзер - як-от для паперів. Це допоможе не лише звільнити простір та тримати все в одному місці, а й легко дістати необхідне.

Купа різноманітних спецій

Неорганізоване зберігання спецій часто призводить до того, що протерміновані трави і прянощі втрачають свій аромат.

У багатьох випадках більшість кухонних спецій не використовуються щодня, що ускладнює збереження їхньої свіжості протягом тривалого часу - а надмірна кількість пакетиків та баночок ускладнює контроль свіжості.

Де найкраще зберігати спеції

Найкращий метод зберігання спецій - розфасувати їх у відповідні баночки, наклеївши етикетки. Однакові баночки для спецій полегшують організацію простору - їх можна акуратно розставити без спеціального органайзера.

Крім цього, баночки більш герметичні, аніж акуратно загорнутий розкритий пакетик зі спеціями.

Безліч кухонних рушників

Кухонні рушники мають властивість накопичуватися - адже це необхідна річ на кухні - тож, якщо у вас недостатньо вільного місця у шафі, рушники можуть лежати по всій кухні, створюючи безлад.

Де зберігати кухонні рушники

Перш за все, слід позбутися всіх кухонних рушників, які "відпрацювали" свій термін. Рваним, безнадійно забрудненим або тим, якими ви просто не користуєтесь, не має місця на кухні.

Для решти рушників є кілька варіантів зберігання: якщо ви маєте вільні шухляди, їх можна використати, додатково зробивши роздільник, щоб тримати стоси рушників у вертикальному положенні.

Або ж, якщо вам бракує місця у шухляді, можна використовувати пластиковий кошик - який можна поставити на будь-яку поличку або на підвіконня, водночас тримаючи всі рушники в одному місці.

Безлад у висувній шухляді для сміття

Доволі часто під мийкою на кухні є висувна шухляда - для відра зі сміттям.

Однак зазвичай ці шухляди - наче чарівна скринька - переповнюються різними корисними невеликими речами, банками з-під варення, сміттєвими пакетами, запасними губками та засобами для миття посуду тощо, створюючи безлад.

Що зберігати у висувній шухляді

Не варто відкладати прибирання цього місця "на потім" - краще якомога швидше передивитися речі, відклавши те, що неодмінно знадобиться і викинувши те, чим ніхто так і не скористався протягом тривалого терміну.

Надалі всередину шухляди радять поставити пластикові кошики-органайзери - це дозволить складати речі за категоріями і контролювати порядок.

Різні кришки для харчових контейнерів

Іноді здається, що неможливо підібрати кришку для зберігання продуктів до контейнера. Чи то через те, що всі контейнери різного розміру і не складені акуратно, чи через кришки, які зіпсувалися.

Як зберігати харчові контейнери

Перше, що слід зробити - це перебрати всі контейнери, викинувши зламані або потемнілі. Потім розкладіть контейнери за розміром та формою, проте в окремий від кришок відсік - це допоможе легко переглядати посуд на пошкодження.