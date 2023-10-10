Дочь Нины Матвиенко растрогала видео. Это должен был быть подарок маме на день рождения

Тоня Матвиенко посвятила песню маме - Нине Матвиенко, которая умерла 8 октября . Композиция "Сік землі" должна была стать подарком на день рождения легендарной певицы и актрисы - 10 октября Нина Митрофановна праздновала бы 76-летие...

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на описание лирик-видео на YouTube-канале Тони (Чтобы посмотреть видео скройте материал до конца).

Этой песней из репертуара Нины Матвиенко дочь народной артистки призывает уважать свои украинские корни и быть благодарными родителям.

Нина Матвиенко скончалась 8 октября (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

По словам Тони, идея сделать маме на день рождения творческий подарок возникла еще во время вынужденного пребывания Тони в Великобритании.

Скучая по маме, семье, родителям и всем украинским, артистка вспомнила про "Сік землі" - песне, которую она любила слушать еще в детстве.

Тоня и Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"В эту песню я вложила много души, тепла, любви. Это должен быть хороший сюрприз. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов. Выпуская песню-посвящение "Сік землі" для мамы сегодня, я хочу призвать вас отложить все дела, позвонить по телефону родителям и сказать им "спасибо!", - комментирует Тоня.

Нина Матвиенко с дочерью (фото: Катя Миколайчук / JetSetter.ua)

В свою очередь певица благодарит свою маму "за бессонные ночи, спасибо за воспитание и заботу, за мотивацию и поддержку во всем" и обещает "продолжать мамину традицию популяризировать украинские песни в мире и делать добро".

"Уважайте друг друга и свои корни. Спасибо, мама!" - говорит Тоня.

Нина Матвиенко с дочерью (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

В трогательном лирик-видео певица использовала материалы из семейного фотоальбома и архивные фото украинцев из киевского музея Ивана Гончара, которым сейчас руководит отец Тони Матвиенко - Петр Гончар.

Текст песни "Сік землі":

П'є моє коріння сік землі,

День лежить на білому крилі,

Подих вітру схилює жита,

Пролітають стомлені літа...

З роду в рід кладе життя мости,

Без коріння саду не цвісти,

Без стремління човен не пливе,

Без коріння сохне все живе.

З нами у добрі і у журбі

Материнські очі голубі.

Чарімлива пісня живить нас

І сумління сповідає час.

З роду в рід кладе життя мости,

Без коріння саду не цвісти,

Без стремління човен не пливе,

Без коріння сохне все живе.

Є в моїх садах мале село,

Є криниця, чисте джерело,

А коли вертаюсь я з доріг,

Я цілую батьківський поріг.

З роду в рід кладе життя мости,

Без коріння саду не цвісти,

Без стремління човен не пливе,

Без коріння сохне все живе.

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Напомним, что прощание с Ниной Матвиенко состоится в среду, 11 октября, в Национальной филармонии Украины.

Провести в последний путь певицу могут все, кто любил ее творчество и уважал ее великий талант.

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)