Дочь Нины Матвиенко растрогала видео. Это должен был быть подарок маме на день рождения
Тоня Матвиенко посвятила песню маме - Нине Матвиенко, которая умерла 8 октября. Композиция "Сік землі" должна была стать подарком на день рождения легендарной певицы и актрисы - 10 октября Нина Митрофановна праздновала бы 76-летие...
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на описание лирик-видео на YouTube-канале Тони (Чтобы посмотреть видео скройте материал до конца).
Этой песней из репертуара Нины Матвиенко дочь народной артистки призывает уважать свои украинские корни и быть благодарными родителям.
Нина Матвиенко скончалась 8 октября (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
По словам Тони, идея сделать маме на день рождения творческий подарок возникла еще во время вынужденного пребывания Тони в Великобритании.
Скучая по маме, семье, родителям и всем украинским, артистка вспомнила про "Сік землі" - песне, которую она любила слушать еще в детстве.
Тоня и Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
"В эту песню я вложила много души, тепла, любви. Это должен быть хороший сюрприз. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов. Выпуская песню-посвящение "Сік землі" для мамы сегодня, я хочу призвать вас отложить все дела, позвонить по телефону родителям и сказать им "спасибо!", - комментирует Тоня.
Нина Матвиенко с дочерью (фото: Катя Миколайчук / JetSetter.ua)
В свою очередь певица благодарит свою маму "за бессонные ночи, спасибо за воспитание и заботу, за мотивацию и поддержку во всем" и обещает "продолжать мамину традицию популяризировать украинские песни в мире и делать добро".
"Уважайте друг друга и свои корни. Спасибо, мама!" - говорит Тоня.
Нина Матвиенко с дочерью (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
В трогательном лирик-видео певица использовала материалы из семейного фотоальбома и архивные фото украинцев из киевского музея Ивана Гончара, которым сейчас руководит отец Тони Матвиенко - Петр Гончар.
Текст песни "Сік землі":
П'є моє коріння сік землі,
День лежить на білому крилі,
Подих вітру схилює жита,
Пролітають стомлені літа...
З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.
З нами у добрі і у журбі
Материнські очі голубі.
Чарімлива пісня живить нас
І сумління сповідає час.
З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.
Є в моїх садах мале село,
Є криниця, чисте джерело,
А коли вертаюсь я з доріг,
Я цілую батьківський поріг.
З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.
Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Напомним, что прощание с Ниной Матвиенко состоится в среду, 11 октября, в Национальной филармонии Украины.
Провести в последний путь певицу могут все, кто любил ее творчество и уважал ее великий талант.
Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
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