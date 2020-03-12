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На презентації Національної платформи примирення сталися сутички

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 11:39
На презентації Національної платформи примирення сталися сутички
Фото: сутички після презентації (скріншот)

Сутички влаштували представники націоналістичних сил

У Києві сталися сутички на презентації Національної платформи примирення у Київському виставковому центрі "Парковий". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зіткнення почалися після заяви радника секретаря РНБО Сергія Сивохо про те, що в Україні йде гібридна війна, одним зі способів ведення якої є ініціювання внутрішнього конфлікту і його підтримка з боку Російської Федерації. На презентації були присутні представники націоналістичних сил.

Після цих слів ситуація загострилася, організатори конференції оголосили про її завершення, Сивохо намагався покинути приміщення, але його почали штовхати, після чого він впав.

Нагадаємо, запуск Національної платформи для реінтеграції Донбасу мав відбутися ще в лютому, однак його переносили через загострення в зоні бойових дій.

Сивохо відзначав, що Національна платформа "допоможе навести мости між людьми по обидва боки ліній дотику".

"Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду. Менше слів - більше справ", - заявляв у лютому Сивохо.

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