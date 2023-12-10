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Квиткова похвасталась подарком от незнакомца за 2 тысячи долларов (фото)

Даша Цветкова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Иванна Пашкевич

После развода с телеведущим Никитой Добрыниным личная жизнь блогерши-миллионницы Даши Квитковой не дает покоя ее поклонникам. Так, на днях звезда в очередной раз намекнула на новые отношения, похваставшись дорогим подарком, стоимость которого почти 2 тысячи долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Квиткова заинтриговала ценным подарком от незнакомца

В последнее время тайные поклонники радуют красавицу роскошными букетами. В этот раз Даша получила довольно дорогую вещь по случаю Дня святого Николая.

Звезде Instagram подарили брендовый фотоаппарат с качественным режимом съемки.

Подарок Даше Квитковой от незнакомца (фото: instagram.com/kvittkova)

Такой презент кому-то обошелся почти в две тысячи долларов.

"Кажется, и я получила Николайчика", - сообщила девушка в своем блоге.

Она призналась, что сама хотела купить себе камеру, однако вместо нее это сделал другой.

"Просто в стороз вспомнила, что я ищу одну камеру, которую хотела приобрести, но меня опередили", - написала знаменитость.

Имя воплотившего мечту Квитковой она не стала раскрывать. Так что фанам остается только догадываться.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, Даша Квиткова с 2020 по 2023 год жила в браке с ведущим Никитой Добрыниным.

Пол года назад пара развелась. Бывшие влюбленные воспитывают общего сына Льва.

Даша Квиткова с Никитой Добрыниным (фото: instagram.com/kvittkova)

Кстати, Добрынин уже не одинок. Его подозревают в романе с известной блогершей.

Ранее жена Анатолича назвала самые дорогие подарки от мужа.

Также Дорофеева рассекретила стоимость самого дорого презента от Кацурина.

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