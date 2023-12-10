Квиткова похвасталась подарком от незнакомца за 2 тысячи долларов (фото)

После развода с телеведущим Никитой Добрыниным личная жизнь блогерши-миллионницы Даши Квитковой не дает покоя ее поклонникам. Так, на днях звезда в очередной раз намекнула на новые отношения, похваставшись дорогим подарком, стоимость которого почти 2 тысячи долларов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.
В последнее время тайные поклонники радуют красавицу роскошными букетами. В этот раз Даша получила довольно дорогую вещь по случаю Дня святого Николая.
Звезде Instagram подарили брендовый фотоаппарат с качественным режимом съемки.
Подарок Даше Квитковой от незнакомца (фото: instagram.com/kvittkova)
Такой презент кому-то обошелся почти в две тысячи долларов.
"Кажется, и я получила Николайчика", - сообщила девушка в своем блоге.
Она призналась, что сама хотела купить себе камеру, однако вместо нее это сделал другой.
"Просто в стороз вспомнила, что я ищу одну камеру, которую хотела приобрести, но меня опередили", - написала знаменитость.
Имя воплотившего мечту Квитковой она не стала раскрывать. Так что фанам остается только догадываться.
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Напомним, Даша Квиткова с 2020 по 2023 год жила в браке с ведущим Никитой Добрыниным.
Пол года назад пара развелась. Бывшие влюбленные воспитывают общего сына Льва.
Даша Квиткова с Никитой Добрыниным (фото: instagram.com/kvittkova)
Кстати, Добрынин уже не одинок. Его подозревают в романе с известной блогершей.
Ранее жена Анатолича назвала самые дорогие подарки от мужа.
Также Дорофеева рассекретила стоимость самого дорого презента от Кацурина.