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"Есть любовь в сердце". Никита Добрынин рассказал о новых отношениях после развода с Квитковой

Воскресенье 05 ноября 2023 12:48
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"Есть любовь в сердце". Никита Добрынин рассказал о новых отношениях после развода с Квитковой Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущий Никита Добрынин после слухов о романе с известной блогершей признался, что уже не одинок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для программы "Неймовірна правда про зірок".

Никита Добрынин уже не холостяк

По словам телеведущего, сейчас он находится в состоянии влюбленности.

&quot;Есть любовь в сердце&quot;. Никита Добрынин рассказал о новых отношениях после развода с Квитковой

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Сейчас я скорее нахожусь в моменте влюбленности, чем какой-то полностью холостяцкой уединенной жизни. Я не в таких отношениях, чтобы сказать, что это серьезно, или что я хочу об этом заявлять. У меня есть любовь в сердце. И это самое главное. Мне хочется оставлять персональное персональным", - поделился Добрынин.

Журналистка поинтересовалась у него, действительно ли он встречается с блогером Чарой Хорив, с которой он в прошлом месяце появился на музыкальной премии "МУЗВАР".

&quot;Есть любовь в сердце&quot;. Никита Добрынин рассказал о новых отношениях после развода с Квитковой

Никита Добрынин с Чарой Хорив (фото: официальный сайт "МУЗВАР")

Ни подтверждать, ни опровергать эти слухи Никита не стал, вместо этого он просто улыбнулся.

Телеведущий также рассказал о том, что они с инфлюэнсершей Дашей Квитковой развенчались.

Таинство венчания бывшие супруги провели за полгода до развода.

&quot;Есть любовь в сердце&quot;. Никита Добрынин рассказал о новых отношениях после развода с Квитковой

Никита Добрынин с Дашей Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Добрынин рассказал, как проходит процедура расторжения церковного брака.

"Ты обращаешься к священнику повторно. Он дает свое добро и подписывает даже вам официальный документ о подобном", - поделился шоумен.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на шоу в "Холостяк" в 2019 году. В мае следующего года они сыграли свадьбу.

В июле 2021 года у пары родился сын Лев. В январе 2023-го они сообщили о расставании из-за большого количества "скрытых проблем и конфликтов". Официально их разлучили в июне этого года.

Недавно Никита Добрынин сказал, сколько денег ему нужно для "комфортной жизни".

Также его бывшая жена Даша Квиткова рассказала свой секрет успеха.

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Нікіта Добринін Даша Квиткова звезды шоу-бизнеса